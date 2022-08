Gekker wordt het niet: wie hip wil zijn, draagt Kim Kardashians nieuwe 'zwemhandschoenen' aan het strand

Wel 58 euro zou je mogen ophoesten, als je deze zomer met neonroze handschoenen tot aan je ellebogen op het strand wil liggen. Niet om je handen tegen zonnestralen te beschermen of om sneller door het zeewater te kunnen klieven. Nee, gewoon om er chic uit te zien. “To instantly elevate your swim look. To make a sexy splash everywhere you go.”

Zo prijst de website van Kim Kardashians shapewearlijn Skims de gekke zwemhandschoenen aan. Het accessoire maakt deel uit van Skims’ nieuwe swimwearlijn, die sinds vorige donderdag te koop is. De “trendsetting swim gloves” zijn gemaakt van stretchy badpakmateriaal en komen in zeven kleuren en negen maten, van XXS tot 4X. Lekker inclusief, zoals het hoort. Al blijft de vraag of dan wel zo veel mensen op zwemhandschoenen zaten te wachten.

De lelijkste tanlines ooit

“What the f*ck is een zwemhandschoen?”, reageert een verwarde Twittergebruiker na de lancering. Hij verwoordt wat velen denken, zo blijkt op sociale media. “Ik moet weten wie deze gekocht heeft ... en waarom?!”, schrijft een ander. Een derde persoon maakt een goed punt: “Die handschoenen zullen je de lelijkste tanlines ooit geven.” “Jullie kopen gewoon om het even wat ze maken”, beweert een scepticus. “‘Zwemhandschoenen’, komaan man.”

Want ja, Kims zwemhandschoenen verkopen wel. Als zoete broodjes zelfs: ondertussen zijn alle zeven uitvoeringen in alle maten hopeloos uitverkocht. Out of the box denken loont, zeg maar. “Ik ben helemaal gek op Skims’ nieuwe swimwear. En zwemhandschoenen, are you kidding me?! Ik wil élk item, dankjewel”, schrijft een fan op Twitter. “Kim Kardashian heeft me gewoon overtuigd dat ik die handschoenen nu nodig heb”, reageert een ander.

Ook zin om op strand of aan het zwembad verwonderde (of verwarde) blikken te sprokkelen met Kim K’s zwemhandschoenen? Dan moet je even geduld hebben tot de nieuwe lading er is: op de website kan je je alvast op de wachtlijst zetten.

