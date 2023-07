Gefrustreerd op vakantie met vrienden? Expert geeft tips om 6 veelvoorkomende ruzies te vermijden

Dit type kater maakt het zwarte gat na een festival voor 1 op de 10 nóg erger

Heel wat mensen kampen dit weekend of morgen wellicht met een festivalkater. Voel jij je niet alleen fysiek belabberd, maar ook mentaal slecht? Dan is de kans groot dat je last hebt van ‘hangxiety’, oftewel een angstkater. Tom Evenepoel van De Druglijn geeft duiding. “Onder je hersenpan kaatst de bal terug.”