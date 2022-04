Geena Lisa geeft meer prijs over relatie met toxische partner. “Ik begon zijn overspel zelfs systematisch te tolereren”

Zangeres en gedragscoach Gina Peeters a.k.a. Geena Lisa (49) zat jarenlang vast in een toxische relatie. In een interview met onze collega’s van Goed Gevoel bekende ze eerder deze maand al hoe ze zichzelf verloor in die ongezonde verhouding met een narcistische partner en getuigde ze welke ‘rode vlaggen’ haar bijgebleven zijn. “Ik werd niet meegevraagd op reis door mijn beste vrienden, omdat ze mijn partner er niet bij wilden.”

“Keek ik als kind naar de relatie van mijn ouders, dan leek die voor altijd. Omdat ik in een veilig nest ben opgegroeid, was ik daar in het begin vrij naïef in. ‘En ze leefden nog lang en gelukkig.’ Dát. Ik ben op mijn 25ste met die intentie in het huwelijksbootje gestapt met mijn toenmalige partner (Coco Jr., red.). We zijn ondertussen al een hele tijd niet meer samen, maar hebben er op een mooie, respectvolle manier een punt achter kunnen zetten. Elkaar loslaten kan een liefdevol cadeau zijn. We dachten er toen hetzelfde over, dat helpt.”

Getolereerd overspel

“Pas jaren later ben ik iemand tegengekomen met wie het wél grondig fout gelopen is. Ik ben in het web van een narcistische partner verstrikt geraakt. Het heeft me heel wat tijd gekost om in te zien hoe ik ­mezelf stapsgewijs aan het weggeven was. Ik zou hem redden, mij ging het wél lukken. Ik ging in die missie zo ver dat ik zelfs overspel systematisch begon te tolereren.”

“Een keerpunt was toen mijn beste vrienden zonder mijn medeweten een reis hadden georganiseerd, waarvoor ik niet werd meegevraagd. Ik voelde me diep gekwetst toen ik erachter kwam. Gelukkig hebben we het achteraf wel kunnen uitpraten en bleek dat ze mij er graag bij wilden, maar niet mijn toenmalige partner. Zijn overdreven gevoel van eigenwaarde en dominantie werden dus ook door hen als heel toxisch ervaren.”

Volledig scherm Geena Lisa. © Greetje Van Buggenhout

“Het heeft me stilaan doen beseffen dat ik niet alleen mezelf aan het verliezen was, maar ook mijn vrienden. Ik zat in een continu spel van aantrekken en afstoten, van mijn grenzen verleggen en nóg eens verleggen. De relatie heeft uiteindelijk zeven jaar geduurd, tot ik écht op was en tegen een burn-out ­aanliep.”

“Uiteindelijk heb ik de beslissing niet zelf hoeven nemen. Ik had er eerlijk gezegd niet de kracht voor gehad. Maar kijk, de breuk is mijn redding geweest. Weet je, een toxische relatie is hoe dan ook ziekmakend, mentaal en fysiek. Je overleeft. Gelukkig heb ik er na afloop wel uit geleerd, vooral over mezelf, hoe ik in relaties sta, hoe ik beter voor mezelf moet zorgen, zonder mezelf weg te geven. Mét resultaat, want ik heb ondertussen al bijna drie jaar een gezonde, stabiele relatie, waarin ik wél durf te vertrouwen en die me wél energie geeft.”

Quote Ik geloof nu weer in de waarden en normen die ik altijd belangrijk heb gevonden, maar die tijdens die narcisti­sche relatie weggesmol­ten leken. Geena Lisa

“Misschien helpt mijn verhaal anderen die nog in een toxische relatie zitten en er nog niet uit durven te stappen. Want ­ondanks de diepe wonden die een toxische relatie kan slaan, kan je ervan herstellen. Ik geloof weer in de waarden en normen die ik altijd belangrijk heb gevonden, maar die tijdens die narcistische relatie weggesmolten leken. Vandaag wordt er veel over narcisme gesproken, en dat is goed, zolang het genuanceerd ­gebeurt. Iedereen heeft uiteindelijk een ander verhaal. Los daarvan verdient niemand het om zichzelf te verliezen in functie van ­iemand anders. Daar is het leven veel te kort voor.”

Hoe herken je een toxische relatie of een giftige partner?

