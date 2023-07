Geen zin om je te schminken voor een videomeeting? Dankzij deze nieuwe beautytool hoeft dat niet

Thuiswerken is voor veel mensen een overblijfsel van de coronacrisis. Lekker comfy in je jogging, met je haar in een dot en zonder schmink achter je laptop. Maar dan merk je dat je nog maar vijf minuten hebt voor je volgende meeting. En zin (of tijd) om je op te maken heb je niet. Herkenbaar? No worries, want het bekende beautymerk Maybelline pakt samen met technologiebedrijf Microsoft dat dilemma aan.