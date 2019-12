Varken voor alle vorken Gesponsorde inhoud Geen zin in al die bezoekjes tussen de feesten door? Organiseer zelf een kerstbrunch Aangeboden door Lekker van bij ons

13 december 2019

08u00 0 Nina De feestdagen zijn niet alleen maar een periode van lichtjes, gezelligheid en lekker eten. Ze zijn ook een periode van stress, drukte en veel te veel verplichtingen. Op kerstavond zit je meestal met familie rond de tafel. Maar daarna begint het pas, met een bezoekje aan de andere kant van de familie, of bij de oma van je lief. Oh ja, en vergeet de peters en meters niet. Kerstavond en oudejaarsavond zijn al druk genoeg, tussenin wil je gewoon uitrusten. Rondrijden van de ene naar de andere tafel is niet hoe je je kerstvakantie wil doorbrengen. Maar waarom niet alle bezoekjes combineren? Nodig alle mensen waar je afzonderlijk naartoe zou gaan gewoon uit voor een gezellige, ongedwongen brunch bij jou thuis.

Niets moet, relaxen mag

Wil je op kerstdag eigenlijk niks anders doen dan gewoon in je pyjama in de zetel zitten en af en toe iets kleins eten? Een brunch is de ideale gelegenheid om dat te doen, maar dan met goed gezelschap! Je maakt een buffet met verschillende kleine hapjes klaar en iedereen eet wat hij wil, wanneer hij wil. Je hoeft je fancy servies niet boven te halen of na te denken over etiquette en tafeldecoratie. Zet een stapel borden en bestek naast het buffet en iedereen neemt wat hij nodig heeft. Gewoon gezellig samen genieten van lekker eten en elkaars gezelschap. Met een klein extra puntje voor wie een kersttrui/-pyjama/-onesie aan heeft. Foute kerstsfeer ten top!

Toch een beetje entertainment?

Met een heerlijk ongedwongen kerstbrunch maak je van die anders zo drukke kerstdag een lekker luie dag. Je hoeft je niet op te kleden en er is geen haast om 5 bezoekjes in één namiddag af te ronden. In plaats daarvan breng je familie en eventuele schoonfamilie samen in je eigen huis. Misschien zien zij elkaar voor het eerst of krijgen ze niet vaak de kans om elkaar te spreken. Dan is dit dé gelegenheid! Jouw oma in gesprek met die van je lief. Moeder en schoonmoeder die klinken op jouw geniale idee om de twee families te verenigen. Meer wil je toch niet? Heb je toch schrik dat nonkel Rudy en nonkel Pierre te veel over politiek gaan discussiëren in plaats van te genieten? Haal dan de gezelschapsspelletjes boven: niets beter om de banden aan te halen als de gespreksstof opraakt. Alleen misschien opletten met Twister, we willen geen gebroken heupen.

Keep it simple

Kerstavond is het moment van overdreven veel eten en een overvloed aan bubbels. Op kerstdag gun je je maag liever wat rust. En geef toe, je wil gewoon ook niet de hele dag in de keuken staan. De oplossing? Kleine, simpele gerechtjes die in no time klaar zijn. Nog beter? Vraag iedereen om een hapje mee te brengen. Of misschien zijn er nog restjes van het kerstdiner die je kan verwerken? Dan heb je meteen een goedgevuld buffet zonder de hele ochtend te staan zwoegen in de keuken.

Ben je nog op zoek naar inspiratie voor een simpel en lekker gerechtje? Deze bruschetta is in een mum van tijd klaar en kunnen je gasten “uit het vuistje” eten.

Bruschetta met gerookte ham en geitenkaas

Ingrediënten (4 personen)

1/2 ciabatta • 120 g zachte geitenkaas • 150 g gekleurde kerstomaatjes • enkele blaadjes basilicum • 8 sneetjes gerookte Meesterlyck-ham • 1 teentje knoflook • olijfolie • peper en zout

Recept

• Snijd de basilicumblaadjes fijn. Halveer de kerstomaatjes. Giet er een scheutje olijfolie bij, voeg het basilicum toe en kruid met peper en zout. Zet opzij.

• Roer de geitenkaas los en kruid met peper en zout.

• Snijd de ciabatta in sneetjes van 1 cm dik. Rooster ze goudbruin in een broodrooster of onder de gril. Wrijf er met een gehalveerd knoflookteentje over.

• Besmeer elk sneetje brood met de geitenkaas. Schep er de tomaatjes op en verdeel er de ham over. Druppel er nog wat olijfolie over en werk af met een extra blaadje basilicum.

Nog meer inspiratie nodig? Je vindt nog heel veel andere recepten op www.lekkervanbijons.be/recepten.