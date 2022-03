Geen wifi, geen elektriciteit: leven als een moderne holbewoner is de nieuwste reistrend

Een hutje uitgerust met een houtkacheltje, warmwaterkruiken en absoluut geen wifi: zo beschrijft vakantiedomein Warredal hun populaire ‘cosy cabins’ die je vast al eens op je Instagramfeed zag voorbijkomen (vanaf 268,50 euro voor twee nachten). Ze verhuren er ook familievriendelijke cabins en regelrechte boomhutten, maar de regels blijven dezelfde. Je krijgt er zo weinig mogelijk modern comfort om ten volle te kunnen genieten van elkaar en van de natuur. Luxe, maar dan anders.

Van ‘vanlife’ tot tiny house met hottub

‘Off the grid’ gaan — letterlijk ‘van de kaart’ of ‘van het netwerk af’ — om de constante notificaties, e-mails en pop-ups te ontvluchten is een van dé reistrends van de voorbije maanden. Warredal is zo goed als volgeboekt tot het najaar, net als de gelijkaardige cabins van Nutchel in de Ardennen (vanaf 190 euro voor twee nachten). Airbnb voegde ‘off the grid’ toe aan hun populaire subcategorieën en in ons land openen ook steeds meer ‘eco resorts’ of accommodaties in de natuur die ‘less is more’ tot een kunst verheven. Dat Vlamingen massaal voor een ‘vanlife’ kiezen en op reis gaan met een klein, omgebouwd busje, past evengoed in de trend.

De hype gaat trouwens verder dan logeren op een afgelegen locatie, ver weg van alle drukte. Veel ‘off the grid’ plekken verkondigen ook trots dat ze niet op het elektriciteitsnetwerk aangesloten zijn en hun eigen bron van water hebben. Alle huisjes van het nieuwe eco-resort Your Nature in Hainaut (vanaf 119 euro per nacht) teren bijvoorbeeld op de energie van hun eigen zonnepanelen. In Airbnb ‘Tiny Farm Nokere’ in Kruisem (96 euro per nacht) krijg je een volle waterbidon van twintig liter die je kan bijvullen op de boerderij. Om helemaal ‘clean’ te zijn heeft het huisje ook een composttoilet, zoals wel meer ‘off the grid’ tiny houses. Maar vergis u niet: de accommodatie is altijd prachtig en soms zelfs luxueus ingericht — een hottub naast de deur is geen zeldzame toevoeging. ‘Caveman chic’, zeg maar.

In het buitenland zijn ook heel wat inspirerende voorbeelden te vinden. Zo is er de Fisherman’s Cabin (vanaf 110 euro per nacht) aan een meer in het Zuid-Franse Dordogne: naast zonne-energie en een composttoilet komt de cabin ook met een verrekijker en kompas, bordspelletjes en een opwindradio. In Zwedens “meest primitieve hotel”, de Kolarbyn Eco-lodge (vanaf 77 euro per nacht), bevatten de van aarde gemaakte hutjes geen douches en geen elektriciteit, kook je boven een open vuur en ga je met een gids voedsel verzamelen in het bos.

‘Ik slaap beter off the grid’

Gasten zijn in elk geval enthousiast. “Tuurlijk klinken een digitale detox in het groen heerlijk” zegt reisblogger Sian Anna Lewis, a.k.a. The Girl Outdoors, aan de Britse krant ‘The Independent’. “In zo’n ‘off the grid’ logeerplek slaap ik ook beter. Ik ga naar bed als het donker wordt en wordt gewekt door het licht. Plus, het is kalmerend om even een pauze te kunnen nemen van alle notificaties. Ik kan eindelijk eens in het moment leven.”

Tina Clarke is dan weer een uitbaatster van zo’n ‘off the grid’ huisje. “We wilden in eerste instantie een minimale impact hebben op de natuur waarin we verblijven”, vertelt ze aan ‘The Independent’. “Onze gasten zijn ook erg geboeid door onze spaarzame manier van elektriciteit op te wekken. Maar in essentie denk ik dat de aantrekking ’m vooral ligt in het feit dat je hier even een zuiverder en simpeler leven kan leiden.”

Geprikkeld? Dit zijn 5 ‘off the grid’-logeerplekken in eigen land

