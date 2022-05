Geen stress bij het koken? 4 tips om je keuken op een praktische, stijlvolle en rustige manier in te delen

Achter de nietszeg­gen­de gevel schuilt het interieur met lef van keramiste Valérie. “Mijn budget was beperkt”

Keramiste Valérie toont lef in het gebruik van kleuren, materialen en in de invulling die ze aan bepaalde stukken geeft. Dat loont, want haar interieur is er zo misschien wel een uit de duizend, achter een gevel zoals er dertien in een dozijn zijn. “Je moet niet zomaar kopen om te kopen. Vaak komen dingen nog goed van pas, mits een kleine aanpassing.”

