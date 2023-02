Geen sieraden meer en zo weinig mogelijk stof aan een rok: zit de mode in crisis? “Ook de allerrijksten doen mee”

Je had het misschien al gemerkt. Minimalistischere designs, doorzichtige stoffen, steeds kortere rokken en vooral: geen grote, opvallende juwelen meer rond de nek. De rode loper en hun celebs pakken het soberder aan. Wat is er aan de hand? Het zou wel eens aan de huidige crisistijden kunnen liggen, een fenomeen dat ‘recession fashion’ wordt genoemd. Mode-expert David Devriendt legt uit.

Opvallend afwezig op de rode loper van de allereerste Amerikaanse award shows van 2023, zoals onder andere de Golden Globes: statement juwelen. Van Selena Gomez en Ana de Armas tot Kaley Cuoco en Jessica Chastain. Allemaal hielden ze hun look zo goed als juweel-loos.

Zijn oogverblindende diamanten dan uit de mode? Niet per se, maar eerder een opzettelijke actie van de sterren. Waarom dan? Daar zit de economische crisis voor iets tussen, vertelt modejournalist David Devriendt. Het fenomeen dat ook wel ‘recession fashion’ wordt genoemd.

Bye luxe, hallo minimalisme

‘Recession fashion’ oftewel ‘recession core’ is hoe de mode eruit ziet in tijden van recessie of economische crisis, legt de mode-expert uit. “De grootste crisis is ongetwijfeld de beurscrash van Wallstreet in 1929. Sindsdien volgt volgens analisten de mode een beetje de recessies. Mensen moeten dan wat meer op hun centen letten en maken bewustere keuzes. Ze kiezen vaker voor items die meer een investering zijn, dingen die ze langer kunnen doordragen.”

“Zo zien we dat veel van de rich and famous ofwel de lucky one percent zoals we dat ook noemen, grote juwelen tegenwoordig achterwege laten”, vertelt Devriendt. “Zij zien van die recessie natuurlijk niet veel af, maar ze zijn zich er wel van bewust dat het voor veel mensen wél crisis is. Daarom willen ze niet meer met die te grote luxe te koop lopen. Het dragen van zulke juwelen, die dan vaak miljoenen euro’s kosten en waar altijd security bij moet staan, geeft eigenlijk ook een verkeerd signaal. Deze luxueuze stijl van de celebs stond natuurlijk altijd al veraf van de leefwereld van de gewone mens, maar in huidige tijden is dat nu extra opvallend.”

De mode-journalist merkte ook al op dat er op modeblogs tegenwoordig veel te doen is rond ‘quite luxury’. “Wel nog luxe, maar niets dat schreeuwt of niets met veel logo’s. Neem nu de huidige it-tassen. Dat zijn geen grote logobags meer, maar tassen met neutrale kleuren, mooie tijdloze en minimalistischere snits of silhouetten. Ze zijn niet herkenbaar voor het grote publiek, maar wel peperduur. De kenners weten wel dat het onder andere gaat om een tas van het merk The Row van de Olsen twins, Khaite, Toteme, of bijvoorbeeld de sobere triomphe tas van Céline.”

Niet alleen maar besparen

Hoe mensen omgaan met mode in tijden van recessie is wel heel verschillend, merkt Devriendt op. “Terwijl sommigen met hun voet op het gaspedaal drukken en meer letten op de tijdloosheid van items, willen anderen net meer kleur en zeggen ‘ik wil mijzelf verwennen’ en blijven dat ook doen.”

“Kijk bijvoorbeeld naar de High Heel Index, die zegt dat hoe moeilijker de tijden, hoe hoger de hak”, zegt hij. Het achterliggende idee is dat mode ook een rol speelt als iets wat ons humeur kan opkrikken. Een mooie, nieuwe lippenstift of tas kan ons dus bijna altijd blij maken, zegt Devriendt. “Tijdens corona bijvoorbeeld zijn er nog nooit zoveel tassen verkocht en dat terwijl niemand ergens naartoe ging.”

En hoe kleden we ons dan best naar de trend? “Metallics en veel glitter. Daarnaast gebruikt 95 procent van de ontwerpers tijdens deze huidige energiecrisis, terug minirokken in hun collecties. Maar ook maxirokken, absoluut.” Dat stroomlijnt dan weer met de bekende Hemline index, die zegt dat in tijden van crisis de lengte van de rokken langer wordt. Daarnaast is alles met doorzichtigheid, maar ook lingerie een grote trend. “Meer dan de helft van de ontwerpers op de catwalk heeft wel een of ander lingeriestuk in zijn collectie.”

Volledig scherm Lingerie, minirok en doorzichtige jurk voor spring/zomer 2023. (Vercace en Valentino) © Marc Piasecki/ Victor VIRGILE/Vittorio Zunino Celotto

Maatschappelijke factoren

Langs de andere kant spelen ook andere maatschappelijke evoluties mee, vertelt de modejournalist. “Wat de huidige crisis aantoont, is dat rijken alleen maar rijker worden. En daar zit de discrepantie, want de gewone mens of de middenklasse betaalt wel het gelag. En dat voel je nu aan de uiterlijke tekenen van rijkdom, luxe en decadentie. Hier wordt nu meer dan ooit op neergekeken, terwijl we ons vroeger er misschien wel aan wilden spiegelen.”

Hoe mensen op andere vlakken keuzes maken, bepaalt de mode ook, zegt Devriendt nog. “Dat mensen nu meer tweedehands items gaan shoppen is niet alleen maar om te besparen of omdat we in een recessie zitten, maar ook om bijvoorbeeld bewuster om te gaan met het klimaat. Of doordat ze hiertoe zijn beïnvloed door sociale media. Alle stijlen en alle tijdsperiodes zijn nu hot, van de seventies tot de jaren 2000 en tweedehands kan je al die stijlen terugvinden.”

“De moderne modegeschiedenis, die van de 20ste en 21ste eeuw, leert ons dat mode na een grote crisis zoals in 2007 tot 2010 altijd een enorme evolutie of zelfs revolutie doormaakt. Wat de impact zal zijn op het modebeeld na de afgelopen coronajaren en met de huidige energiecrisis, zullen we echter wat later achterhalen.”

Sieraden uit? Meer lichaam in

Let wel, juwelen die mensen op straat dragen, zijn niet te vergelijken met die vanop de rode loper, zegt Devriendt. “Zo zie je nog altijd dat opvallende Y2K-kettingen met beertjes of hartjes nog altijd mooi is of een betaalbaar juweel van Versace voor 250 euro. Ja, dat bestaat. Dat zijn in principe allemaal kleine uitgaven, want dat is een accessoire. En accessoires doen het vaak altijd veel beter dan kleren, omdat je bijvoorbeeld je moraal zo makkelijker boost kan geven.” Volgens hem kan juwelen dragen dus nog altijd leuk zijn.

“Iedereen zegt altijd dat de rode loper erg toonaangevend is, maar ik zet daar vraagtekens bij. Hoe vaak zie je mensen met een mermaidjurk op straat lopen? Het is en blijft een rode loper, daar is altijd alles een beetje excessive.” Maar dat celebs nu luxe bling van grote sponsors meer achterwege laten, zegt wel iets over onze tijdgeest, voegt hij toe.

Minder juwelen om de nekken van celebs kan ook te maken hebben met het feit dat het hot is om de aandacht te verleggen naar de borst, zegt de mode-expert nog. “Misschien daarom ook de appeal van de minirok, het mag allemaal wat soberder, maar er mag wel meer lichaam getoond worden. Dus ook de borststreek mag terug in de kijker staan, ook dat speelt een beetje mee”, sluit Devriendt af.

