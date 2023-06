Geen ringen, maar tattoos. En geen dj, maar bevriende pianisten. 3 vrouwen over hun spaarzame trouwfeest

Ex-miss Tanja Dexters gaf het ja-woord. En dat bleek geen uitbundig trouwfeest, maar een snel ineengestoken en budget proof huwelijk in Durbuy. Drie Vlaamse vrouwen vertellen waarom ook zij kozen om te besparen op hun trouwdag en vooral: hoe. “Onze huwelijksreis maakten we met een Bongobon die we nog hadden liggen.”

Ex-miss Tanja Dexters (46) stapte in het huwelijksbootje met haar partner Michaël Peeters. Het stel was op dat moment in Durbuy en moest door het onverwachte aanzoek van Michaël alles regelen op één dag. Zo kwam het trouwboeket gewoon van een tankstation, als trouwjurk droeg Tanja een kleedje van Zara dat ze toevallig bijhad en de trouwringen kosten amper 100 euro.

De gelukkigste dag van je leven hoeft dus helemaal geen gat in je portemonnee achter te laten. Het is immers het gebaar dat telt, toch? Zo dachten ook de Vlaamse Aster (38), Patsy Van Hees (63) en Lobke Gielkens (40). Ze vertellen hoe, waarop en waarom zij bespaarden voor hun trouwfeest.

Na dertien jaar samen en drie kinderen verder, besloten Aster en haar man Wim om op 13 juni 2019 alsnog hun relatie te vereeuwigen. En uitgebreid of duur moest dat niet zijn. “Het was een gewone, burgerlijke trouw en de ceremonie was allesbehalve chic. Het was simpelweg een gezellig en intiem gebeuren met onze kinderen en onze ouders. Alles nam welgeteld zo’n kwartiertje in beslag”, vertelt Aster lachend.

Volledig scherm Aster, haar man Wim en hun drie kinderen op hun trouwdag. © rv

“Daarna gingen we iets eten in een brasserie, waar we de keuze hadden tussen stoofvlees of vol-au-vent. De broers en zussen kwamen ons nog vergezellen.” Haar witte trouwjurk haalde Aster bij het merk Bellerose en kostte zo’n 150 euro. “De outfit van mijn man hing gewoon al bij hem in de kast.”

Om de kinderen toch feestelijk te doen ogen, kocht Aster strikjes die zo’n tien euro kosten. “Verder heb ik nog bloementjes in mijn haar gedaan, madeliefjes die ik geplukt heb in onze tuin. Een trouwboeket had ik niet. De ringen waren onze duurste kost, zo’n 600 euro voor beide.”

Voel je niet verplicht om een groot huwelijks­feest te organise­ren. Doe wat jij wil Aster

Ook voor de huwelijksreis hield het koppel het vrij low-budget. “We gingen samen wandelen in het Luxemburgse Müllerthal. Daarvoor hadden we nog een Bongobon liggen.”

Spijt van zo’n bescheiden huwelijk heeft Aster niet. “Ik zou het zo opnieuw doen”, zegt ze. “Voel je zeker niet verplicht tegenover anderen om iets groots te organiseren. En laat je niet misleiden door al die chique huwelijksfeesten die je tegenwoordig overal ziet. Doe gewoon wat jij zelf wil.”

Het trouwfeest van de 63-jarige Patsy Van Hees en haar man Herman was een tikkeltje luxueuzer. Ze huwden vorig jaar op 21 mei. “Ik kocht een mooi, wit pak met lange broek uit de trouwcollectie van LolaLiza, een set die zo’n 150 euro kostte”, vertelt Patsy. “Als handtas gebruikte ik er eentje van mijn dochter.”

Herman droeg een kostuum dat niet op maat was gemaakt. “Uit noodzaak, want er ging iets mis met onze oorspronkelijke bestelling. Het resultaat was niet geweldig, maar heeft toch een dag gediend.”

Volledig scherm Patsy en haar man Herman. © rr

Voor het huwelijksfeest konden ze berusten op de hulp van familie en vrienden. Maar het koppel nam ook een groot deel zelf onder handen. “Bedankingskaartjes maken, servetten vouwen en tafelpapier snijden: we deden dat allemaal zelf. De uitnodigingen voor directe familie maakten en drukten we op Kaart & Go, die voor collega’s en vrienden verstuurden we gewoon digitaal.”

Volledig scherm © rr

Voor de bloemendecoratie was de dochter van Patsy vooral een grote hulp. “Mijn dochter houdt zich al enige tijd bezig met bloemen en verdiende als student bij in een grote bloemenzaak. Vrijwel alle bloemenversieringen waren van haar hand. Zij stelde ook mijn bruidsboeket samen, met veel liefde.”

Een aantal benodigdheden voor het feest vond het koppel op de rommelmarkt. De rest konden ze lenen, zoals de muziekinstallatie. “En we vroegen aan familie om foto’s te nemen die dag, in plaats van aan een fotograaf.” Op hun feest stond ook een zelfgemaakte reiskoffer. “De gasten konden hierin hun kaartjes en cadeautjes kwijt.”

De trouwring van mijn man komt uit een setje van 2 voor 40 euro Patsy

De meest verrassende besparing van het stel zijn toch de trouwringen. “Mijn man wist al dat hij zo’n ring niet zou verdragen”, zegt Patsy. “Daarom kochten we een zo goedkoop mogelijk exemplaar dat er toch nog wat ‘echt’ uitzag: een ring in een setje van 2 voor 40 euro. Op het avondfeest had hij hem al niet meer om. (lacht) Ikzelf hield het bij een eenvoudige ring, die ik wel elke dag kon dragen. Die kostte zo’n 220 euro.”

Volledig scherm © rr

Ook Lobke en Patrick trouwden vorig jaar. Na zo’n 20 jaar samen en eveneens met een kroost van drie kinderen, besloot Patrick om toch op één knie te gaan. Veel tijd voor grondige voorbereidingen van hun huwelijk in ‘Peaky Blinders’-stijl (bekende Netflixserie, red.) was er niet. “Mijn kleed heb ik geleend in ruil voor foto’s bij ANKii My Vintage Boudoir, een bruidswinkel in Nederland. De outfit van Patrick komt van Urban Bozz in Breda en kostte 750 euro.”

Volledig scherm Lobke, Patrick en hun kinderen. © Karen VL photography

“De kleding van mijn zoontjes vond ik bij C&A en Zara en kostte in totaal 50 euro. Voor het kleed van mijn dochter betaalde ik evenveel. Verder huurden we een vintage Volkswagen-busje, die ik dankzij een oproep op Facebook kon bemachtigen aan een vriendenprijsje van 150 euro. De gewoonlijke prijs is zo’n 600 euro per dag. De muziek verzorgden mijn broers, die pianisten zijn, en ikzelf, op onze eigen elektrische piano.”

De ringen kostten het koppel helemaal niets. Ze kozen namelijk voor symbolische matching tattoos op hun arm. “Mijn zus is tattoo-artieste en zij gaf ons de tattoos cadeau.” De twee gingen ook niet op huwelijksreis, maar daar heeft Lobke wel wat spijt van. “Dat was nogal moeilijk met de kinderen.”

Volledig scherm Lobke en Patrick met hun matching tattoos. © Karen VL photography

Op de fotograaf bespaarde het koppel dan weer niet: die kostte hen rond de 2.000 euro. “Ik vond het belangrijk dat we nog lang zouden kunnen nagenieten, door die foto’s”, zegt Lobke. “Er was ook een videograaf aanwezig die zo’n 500 euro kostte.”

“Voor de ceremonie ging ik in zee met Le Jardin Secret: daar betaalden we iets meer dan 1.500 euro voor. De ceremoniezetel huurden we bij een kringloopwinkel. De huur van de feestzaal Eldorado in Humbeek kwam neer op 1.400 euro, met een forfait van 30 euro/per persoon om te drinken. Die was gelukkig zo mooi dat er amper aankleding nodig was. In totaal kwam de kost van de decoratie op een vijfhonderdtal euro uit.”

Zo’n trouwdag is snel voorbij. Denk goed na waaraan je je geld precies wil uitgeven Lobke

De grootste kost, en eentje waar het koppel ook niet op wilde besparen, bleek het eten bij Repas Catering Mechelen. Waar ze zo’n meer dan 8.000 euro voor een feest van 150 gasten moesten ophoesten. “Al bij al hebben we toch op veel dingen bespaard. Maar het had nog minder kunnen zijn”, geeft Lobke toe.

“Zo’n dag is snel voorbij. Denk dus goed na aan wat je wel of niet geld wil uitgeven”, tipt ze. “Een trouwkleed doe je bijvoorbeeld slechts één keer aan. Als je daar dan 3.000 of 4.000 euro voor kwijt bent, jongens toch. Dat is niet normaal.”

