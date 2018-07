Geen mythe: we worden echt mooier door goed te slapen mv

17 juli 2018

17u05

Bron: nypost 0 Nina Vroeg onder de wol kruipen: het kan al eens z'n voordelen hebben. Dacht ook jij dat het bekende schoonheidsslaapje slechts een mythe was? Dat heb je het verkeerd.

Wanneer je op een bepaald moment gaat slapen en opstaat dan kan het wel eens zijn dat je plots stukken knapper wordt. Een Brits onderzoek toont aan dat er een link is tussen een goede nachtrust en een mooier uiterlijk.

Mensen die gemiddeld 9 uur en 10 minuten goede nachtrust krijgen per nacht, zouden het vaakst een complimentje krijgen over hun looks. Daarnaast zouden we volgens het onderzoek ook redelijk vroeg in bed moeten kruipen én ook vroeg moeten opstaan. Al moet je er wel wat voor over hebben. Er wordt aangeraden dagelijks te gaan slapen om 21:45u en op te staan om 6:55u.

"Veel mensen hebben er alles voor over om zich mooi en goed te voelen. Ze willen dan ook vaak heel wat geld uitgeven om dit waar te maken," legt Neil Robinson, slaapexpert uit aan Her.ie.

"Maar mensen lijken te vergeten dat een goede nachtrust een enorm positief effect kan hebben op ons uiterlijk. Met dat in je achterhoofd, is het belangrijk dat je de kwaliteit van je nachtrust onderhoudt."