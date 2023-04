Geen modellen, wel echte vrouwen met volle boezems: PrimaDonna-lovers getuigen in nieuwe campagne

Echte vrouwen, volle boezems en een portie zelfliefde. Dat is in een notendop waar de nieuwe campagne van PrimaDonna om draait. Het Belgisch lingeriemerk zet haar eigen fans in de spotlights én voor de camera: “Niemand weet beter wat PrimaDonna-lingerie doet voor je lichaam en je zelfvertrouwen dan de vrouwen die het dragen”, klinkt het.

“PrimaDonna heeft er vooral voor gezorgd dat ik op een mooiere manier naar mezelf kan kijken”, het is een van de mooie getuigenissen uit de campagne van PrimaDonna. Daarin zien we geen moddelen, maar fans van het lingeriemerk die twee gloednieuwe zomersets voorstellen in een reeks emotionele getuigenissen.

Nooit meer kiezen tussen sexy of voldoende steun

De PrimaDonna-lovers zijn stuk voor stuk vrouwen met een grotere cupmaat die dankzij het merk zelfvertrouwen kregen om lingerie te dragen. “Voor vrouwen met een volle boezem is het niet makkelijk om een beha te vinden die voldoende ondersteuning biedt en tegelijk sexy en modieus oogt”, vertelt Liesbeth Van de Velde, Head of Brands & Design bij PrimaDonna.

Quote Vrouwen met een grotere cupmaat nooit meer kiezen tussen sexy of voldoende steun. Liesbeth Van de Velde, Head of Brands & Design bij PrimaDonna

“PrimaDonna maakt er haar missie van om collecties te brengen die trends vertalen naar draagbare en comfortabele lingerie. Onze beha’s hebben een perfecte pasvorm en de beste steun voor boezems van B- tot en met M-cup. Zo moeten vrouwen met een grotere cupmaat nooit meer kiezen tussen sexy of voldoende steun.”

Volledig scherm Ook bekend comédienne en actrice Serin Ayari deelt haar verhaal © PrimaDonna

Ook comédienne Serine voelt zich sexy dankzij PrimaDonna

Serine Ayari, bekende Belgische comédienne en actrice, straalt in de nieuwe campagne. Ze is al jaren fan van het merk en getuigt over hoe ze, dankzij het merk, eindelijk een beha vond die echt bij haar past: “Als je iets draagt dat echt bij je lichaam past, voel je je beter, vrouwelijker en sexy”, zegt ze.

Quote Niemand kan het effect van PrimaDonna-lingerie immers beter verwoorden dan onze fans zelf. Céline Soto Perez, Head of Marketing bij PrimaDonna

Herkenbare verhalen voor vrouwen met een volle boezem

Serine is niet de enige die haar verhaal deelt. In de campagne zien we vijf PrimaDonna-lovers, van diverse leeftijden en uit verschillende landen. “We krijgen al jaren positieve reacties van onze fans. Vaak zijn het pakkende getuigenissen, vol dankbaarheid en opluchting. Ze zijn ook herkenbaar en veel te mooi om niet te delen”, vertelt Head of Marketing Céline Soto Perez.

“Zo rijpte het idee om PrimaDonna-lovers in te zetten als gezicht van ons merk. Niemand kan het effect van PrimaDonna-lingerie immers beter verwoorden dan onze fans zelf.”

Voor de modellen zelf – Gabriella, Phyllis, Vivian, Ulrike en Serine – was de deelname aan de campagne naar eigen zeggen een daad van zelfliefde en een manier om andere vrouwen met een grote cupmaat te inspireren. “Ik vond dat ik het mijn jongere zelf én andere vrouwen verschuldigd was het zelfvertrouwen te hebben om in lingerie te poseren voor een camera”, klinkt het bij Gabriella.

