Geen mannen toegelaten: steeds meer initiatieven waar alleen vrouwen welkom zijn Margo Verhasselt

25 juli 2018

13u07

Bron: De Morgen, Metro, Reuters 0 Nina Als vrouwelijke reiziger ontspannen op een exclusief eiland aan de Finse kunst, of toch liever dansen op leuke deuntjes? Dat kan tegenwoordig allemaal en zonder dat je je druk hoeft te maken om een gemeenschappelijk ding. Mannen. Steeds meer plekken zijn 'vrouwvriendelijk' en laten mannen niet toe. Een overzicht:

SuperShe Island, Finland

Vanaf juni kan je als vrouwelijke reiziger ontspannen op een exclusief eiland aan de Finse kust. Mannen zijn niet welkom op SuperShe Island. De Amerikaanse Kristina Roth - geen mannenhaatster, naar eigen zeggen - kwam op het idee van een vrouwvriendelijk resort toen ze merkte dat vrouwen zich in een resort nog te veel aanpassen aan het mannelijke geslacht. Zodra een man verscheen, veranderde de ontspannen sfeer tussen de vrouwen en kwam zelfs de lipstick tevoorschijn.

Het idee achter dit droomeiland voor vrouwen is dat je hier helemaal tot rust komt, zonder dat je je druk hoeft te maken over hoe je eruitziet. SuperShe Island ligt in de Baltische Zee op nog geen 90 minuten van Helsinki. Vrouwen kunnen zich helemaal op zichzelf richten met yoga, fitness, gezond koken, activiteiten in de natuur en meditatie. Verder kan je gebruik maken van de spa en de Finse sauna's.

Klinkt je dit als muziek in de oren, wacht dan nog even met het inpakken van je koffers. Voordat je het eiland mag betreden, moet je eerst een interview via Skype ondergaan om een exclusief lidmaatschap te krijgen. Wie een 'go' krijgt, betaalt 2.870 euro om zeven dagen van de exclusieve eilandrust te genieten.

Meer info.

Woman Fest, Verenigd Koninkrijk

Een hapje? Check. Een drankje? Check. Leuke muziek? Dubbel check. Mannen? Nope.

Je droomman zal je niet tegen het lijf lopen op het eerste all-female festival in Somerset. "Woman fest is een schaamteloze viering voor alles wat ons vrouw maakt. We willen vrouwen met verschillende vormen, kleuren en achtergronden verzamelen op een locatie. Zodat ze elkaar opnieuw vinden en het netwerk van sterke, echte vrouwen opnieuw groeit," zo vertelt Tiana Jacout, een van de organisatoren aan The Times.

Het festival is niet alledaags. Zo worden er vooral workshops, debatten en lezingen gehouden. Maar wie wil kan ook een cursus rond meditatie of vaginale stoombaden volgen. Onderandere de muziekgroep The Nyx en dansgroep Hawiyya voorzien het festival van de nodige sfeer.

Tickets en meer info vind je hier.

A luxury Time, Erbil

In Erbil vind je het eerste women-only restaurant. A Luxury time werd begin deze maand geopend door Tara Mohammed Ihssan die het naar eigen zeggen beu was te veel aandacht te krijgen tijdens een avondje uit met vrienden.

"Wanneer je uitgaat, is het zo ongemakkelijk omdat iedereen je aanstaart," legt ze uit aan Reuters. "Ik heb altijd gedacht om een restaurant zoals dit te openen, zodat ikzelf en andere dames op een comfortabele manier kunnen weggaan."

Het restaurant is amper een maand open en kreeg al ongewenste aandacht. "Als het zo blijft zal ik security aan de deur plaatsen," stelt Ihssan.

Mannenfestival

Maar ook de heren worden niet vergeten. Een weekend zonder vrouwlief en de kinderen, waar alcohol rijkelijk vloeit en regels even vergeten worden. Ze worden vaker georganiseerd en krijgen de naam 'vrijgezellenweekend'. Een tikkeltje anders dan wat er op het menu staat in het Vlaams-Brabantse Sint-Joris-Weert.

Daar zal het er beschaafder aan toegaan dan op menig vrijgezellenweekend, want alcohol zal er niet worden geschonken, en ook van pompende beats is geen sprake. Staan wel centraal: rust en persoonlijke ontwikkeling. Het hele gebeuren vindt plaats in de natuur. Zo zullen mannen er kunnen ploeteren in de modder, ijsbaden nemen en door vuur lopen. Maar ook yoga volgen staat op het programma, net als... knuffelen, zonder dat ze daarvoor scheef bekeken worden.

"Onze driedaagse draait om de persoonlijke ontwikkeling. Dan moet je net heel gefocust zijn en in contact staan met jezelf. Alcohol drinken is niet toegestaan. Er wordt veel gepraat over gender. Maar veel mannen zijn vergeten hoe het voelt om man te zijn, om samen te zijn en een krachtige, diepe transformatie mee te maken," vertelde organisator Erik Habraken (59), aan De Morgen.

Van 7 tot en met 9 september kan je op de terreinen van De Kluis in Sint-Joris-Weert verschillende workshops volgen. 'Het is een prachtig festival waar mannen kunnen thuiskomen en verbroederen,' volgens de website. Tickets kosten tussen 260 en 300 euro, inclusief overnachting.