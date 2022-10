Geen handicap in de mode: Zalando lanceert collecties ‘aangepaste mode’ voor mensen met beperking

Boerinnen An en Joyce over hun harde stiel: "Dit jaar zijn de druiven verbrand en kunnen we geen rode wijn maken”

Vandaag is het de Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen. Hoewel vrouwen een aanzienlijk deel van de wereldvoedselproductie produceren, blijven ze helaas vaak onzichtbaar in die sector. An en Joyce kennen het klappen van de landbouwzweep: “Soms moeten we in het voorjaar ’s nachts het bed uit om in te grijpen bij vorst of netten spannen bij een dreigende hagelstorm”

15 oktober