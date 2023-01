Geen hamsterwangetjes meer dankzij een ‘buccal fat removal’: 2 chirurgen over de gehypete ingreep

Siska Schoeters (40) gebruikt zonder gêne botox: cosmetisch chirurg vertelt wat goede leeftijd is om te starten

Tv-presentatrice Siska Schoeters laat botox injecteren, voor een frissere blik. Niet gek, vindt ze dat: “Iederéén doet het.” Maar start niet onbezonnen met een spuitje hier en daar, waarschuwt cosmetisch chirurg Jan Vermeylen. Te vroeg beginnen of te vaak naar fillers grijpen heeft lelijke gevolgen, en ook de psychologische tol is niet min. “Eén type mensen moeten we beschermen tegen zichzelf.”

26 oktober