Geen groot lawaai? Opvallen op het werk als introvert kan ook

28 augustus 2018

Voor sommige mensen zijn meetings een ware nachtmerrie en van een telefoongesprek krijgen ze koude rillingen. Om nog maar te zwijgen van dat geforceerde praatje aan het koffieapparaat. Komt het bekend voor? Dan ben je misschien wel introvert. Uitblinken op de werkvloer kan soms moeilijk zijn voor een persoon die wat stiller is. We geven 5 tips die dat gemakkelijker maken.

Je bent niet verlegen, asociaal of lui. Integendeel: introverte persoonlijkheden zijn vaak goede leiders. Maar in een werkomgeving dat vooral extraverten op een piëdestal zet, kan het moeilijk zijn om op te vallen. Gelukkig zijn daar ook manieren voor.

Wanneer we over persoonlijkheden praten, is er geen zwart of wit. Iedereen is anders, gedraagt zich anders en past zich ook aan aan zijn omgeving, gemoedstoestand en andere factoren. Maar mensen zijn van nature wel meer intro- of extravert. En dat bepaalt waaruit we onze energie halen en hoe we onze aandacht besteden.

Mensen met een extraverte persoonlijkheid houden van activiteiten en van alles wat met mensen te maken heeft. Terwijl introverten liever reflecteren en af en toe rust opzoeken. Ze zijn iets kalmer, luisteren vaak beter en denken na voor ze iets zeggen.

1. Zoek de juiste rol

Een bepaalde sector of industrie waarin introverten in uitblinken? Die is er niet. Sommigen kiezen misschien liefst voor een analytische job zoals accounting, terwijl anderen dan weer warm lopen van een creatieve job in de journalistiek. Het is belangrijk dat je een rol opzoekt die je kwaliteiten goed in de verf zet.

Bekijk je sterktes en zwaktes en vergelijk dan of die overeenkomen met jouw jobomschrijving.

2. Zet je sterktes in de verf tijdens meetings

Wanneer je wat stiller bent van nature, communiceer je waarschijnlijk liever via email dan via telefoon. Je kan even nadenken over wat je zegt en alles in detail opsommen. In een meeting zitten met allemaal luidruchtige mensen die luidop denken kan dan ook een uitdaging zijn.

Krijg niet te snel het gevoel alsof je een nadeel hebt. Jij luistert waarschijnlijk beter dan zij. Veel mensen luisteren vooral graag naar hoe zij praten, in plaats van effectief hun gesprekspartners de nodige aandacht te schenken. Luister, schrijf dingen op en los problemen op in je hoofd. Geef daarna een goed doordacht antwoord en laat zien dat jij met een enkel antwoord veel meer impact kan hebben dan met bijvoorbeeld drie andere.

3. Leer je collega's kennen

Een goede band hebben met je collega's is belangrijk. Je hebt iemand waarmee je kan praten wanneer het niet goed gaat, waarmee je kan ping-pongen over ideeën en ze kunnen je steunen in meetings.

Jammer genoeg krijgen introverten vaak de stempel van 'onvriendelijk' op hun voorhoofd gedrukt. Geheel onterecht. Je brengt heus graag tijd door met andere mensen, maar gewoon niet altijd. Al wil dat niet zeggen dat je onvriendelijk bent.

4. Treed buiten je comfortzone

Het is logisch dat jij niet het middelpunt van de aandacht gaat opzoeken. Maar soms moet je dat wel proberen doen. Geef die presentatie. Praat met je baas over wat je wil bereiken. Leg uit waarom jij die promotie verdient.

Klinkt dat angstaanjagend? Oefen dan eerst. Bij je vrienden, je partner, familie. Kortom, mensen die je vertrouwt. Praat met mensen die je niet gaan uitlachen. Het is oké als het niet meteen lukt, alle begin is nu eenmaal moeilijk.

Niemand voelt zich 100% op zijn gemak wanneer hij voor een auditorium moet spreken, maar oefening baart kunst.

5. Stoefen mag

We kennen ze allemaal: die twee mensen op kantoor die er geen enkel probleem mee hebben om af en toe iedereen erop te wijzen hoe geweldig ze zelf zijn. Vaak zijn zij diegenen die dan ook nog eens de nieuwe kansen en promoties krijgen. Vervelend.

Een van de lastige consequenties die de kop opsteekt bij stil zijn is dat je kwaliteiten soms niet even hard erkend worden als bij anderen. Jezelf een schouderklopje geven is ongemakkelijk en lijkt misschien onnodig. Maar af en toe mensen wijzen op het werk dat jij verricht is niet onbelangrijk.