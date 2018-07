Geen gezoem meer: deze 9 tips verjagen vliegen Margo Verhasselt

04 juli 2018

14u29 6 Nina Ze zijn minder gevaarlijk dan wespen, vallen je niet massaal aan zoals muggen, maar we zijn het er allemaal over eens dat ze minstens even irritant zijn: vliegen. Durf met dit weer maar eens een raam of deur openzetten en het is van dat, er zit er een of meerdere binnen. Dankzij deze tips raak je ervan af.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind niets vervelender dan achter mijn computer zitten en welgeteld elke 10 seconden een vlieg van mijn scherm te moeten wegslaan. Om nog maar te zwijgen van wanneer ze op je bord sluipen tijdens een leuke barbecue op het terras.

Vaak zijn de vervelende zoemende beestjes veel sneller dan wij en daarnaast ziet het er ook niet uit wanneer je als een gek de achtervolging inzet met een vliegenmepper op het werk. Dankzij deze tips verjaag je ze.

1. Hygiëne

First things first: hygiëne. Het is een beetje een open deur intrappen, maar vliegen komen vooral af op etensrestjes en vuil. Probeer dus te allen tijden netjes te leven, vooral in de keuken dan. Laat geen etensresten rondslingeren, doe meteen de afwas, kuis de tafel af en leeg de vuilbakken regelmatig.

2. Zakje water

Oké, eerlijk toegegeven, het ziet er niet uit. Maar het helpt écht. Vul een paar boterhamzakjes met water en hang ze op doorheen je huis. De schittering in het water zorgt ervoor dat vliegen wegblijven.

3. Look

Legendes beweren dat knoflook vooral vampieren zou verjagen, maar ook vliegen houden helemaal niet van het spul. Enkele teentjes of lookbolletjes door het huis verspreiden gaat er dan ook voor zorgen dat ze naar andere oorden trekken. Enorm veel vliegen in huis? Kook de look dan op tot een bouillon.

4. Kruidnagel

Twee vliegen in een klap met deze! De geur van kruidnagel laat vliegen én muggen rechtsomkeer maken. Vul een kom met wat water en kruidnagel of steek het in een citroen en leg dat op een strategische plaats: aan een raam of deur.

5. Lavendel

Als er een geur is die ons met een vingerknip aan het zuiden van Frankrijk doet denken, is het wel lavendel. En vliegen háten lavendel. In welke vorm dan ook, olie, kaarsen, boeketjes.

6. Maïsmeel met honing

Een eigen val maken kan ook, met twee simpele ingrediënten. Doe wat honing bij maïsmeel en meng het in een potje. Vliegen komen af op de zoete geur, maar blijven plakken in het goedje.

7. Basilicum

Opnieuw een lekker geurtje waar de irritante beestjes niet tegen kunnen. Zet een volledige plant in de keuken en laat hier en daar wat blaadjes liggen.

8. Azijn

Witte azijn en vliegen is een combinatie die niet samengaat. Er zijn twee manieren om deze aanpak toe te passen. Je kookt de azijn en zet enkele kommetjes aan de ramen en deuren of je pakt het groter aan en wast je ramen met azijn. Wedden dat er geen vlieg meer te bespeuren zal zijn?

9. Plakband

Niet zo vriendelijk, maar wel heel effectief. Een anti-vlieglint ophangen helpt heel goed om vliegen te vangen. Eens de vlieg vastplakt, zal ze er nooit meer afkomen. Daarnaast trekken vliegen elkaar aan dus zal een dode vlieg op het lint in een mum van tijd verschillende anderen aantrekken.