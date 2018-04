Geen geluk in de liefde? Om het milieu geven maakt je aantrekkelijker Margo Verhasselt

23 april 2018

15u04

Bron: Metro.uk 3 Nina Geen geluk in de liefde? Misschien moet je dan eens aan je liefde voor onze aarde beginnen denken. Online dating site en app, Zoosk, deed onderzoek en ontdekte dat liefde voor het milieu bijna hand in hand gaat met aantrekkingskracht.

Nadat Zoosk 123,257 van hun datingprofielen analyseerde, kwamen ze tot de conclusie dat liefde voor het milieu een eigenschap is die als ontzettend aantrekkelijk beschouwd wordt. 78% van de ondervraagden zei zelfs dat ze naar een geliefde zoeken die om het milieu en de aarde geeft, 33% onder hen gaf aan dat érg belangrijk te vinden. Dames lijken het milieu nog iets belangrijker te vinden dan mannen, want 85% wil alleen op date gaan met iemand die ook een groene voetafdruk heeft. 58% van de singles vertelde de onderzoekers dat om het milieu geven een aantrekkelijke kwaliteit is en 91% van de mensen die deelnamen beschouwt zichzelf als milieubewust.

Wat vinden we het vervelendst?

- 74 %: storten

- 32%: voedsel verspillen

- 17%: het licht aanlaten

- 17% niet recycleren

- 10%: naar plaatsen rijden waar je naartoe kan wandelen

- 8.2%: met een autorijden die veel brandstof verbruikt

- 7.6%: vlees eten bij elke maaltijd

- 6.5%: te lange douches nemen

- 6.2%: altijd water uit plastiek flesjes drinken

- 6%: tanden poetsen met de kraan open

Hoe krijg je een beter liefdesleven dankzij het milieu? Door het woordje 'hergebruik of recycleer' te gebruiken. Ja hoor, door deze twee haast magische woorden zou jouw profiel zo'n 82% meer berichten kunnen krijgen. Alleen zien we niet meteen in hoe je die woorden op een vrijwel casual manier kan integreren in jouw biografie. Een test: "Ik hou van lange strandwandelingen en picknick's met mijn gerecycleerde picknickmand"? Succes gegarandeerd? Wie weet. Een poging waard? Dat zeker.

