Geen fan van maandag? Dit is hoe je je wél uitkijkt naar de minst leuke dag van week

Heb jij een hekel aan maandag? Wil je ’s morgens in bed blijven liggen of wens je dat het alweer vrijdag is? Geen zorgen, wetenschappers hebben dé manier gevonden voor de beste kickstart en om de Monday blues te baas te zijn.

Is maandag ook je minst favoriete dag van de week? Je bent vast niet de enige die na het weekend moeite heeft om weer aan de werkweek te beginnen. Sommige mensen voelen op zondag zelfs al de angst voor het begin van de werkweek, een fenomeen dat ook wel sunday scaries of ‘zondagsangst’ wordt genoemd. De dag overslaan, een dagje langer weekend of gewoon in bed blijven liggen gaat niet, maar je hersenen herprogrammeren om er niet zo fel tegenop te zien wél.

Zo ga je vlotter van weekend- naar werkmodus

Onze hersenen zijn gewoontebeestjes, ze houden van voorspelbaarheid en routine. Een gebrek hieraan heeft een negatieve impact op ons welzijn en mentale gezondheid, stellen Amerikaanse wetenschappers vast in een onderzoek uit 2019. Terwijl voor ons het weekend gelijk staat aan plezier en ontspanning, zijn onze hersenen hard aan het werk om zich aan te passen aan de plotse verandering in onze routine.

Overschakelen naar meer vrijheid, slaap en fun in het weekend kost echter minder moeite dan zich daarna weer aan te passen aan de waslijst van je werktaken op maandagochtend. Geen wonder dus dat we daar chagrijnig van worden. Maar er bestaan manieren om van maandagen te leren houden, ja écht.

Volledig scherm © Getty Images

Zo kun je na het weekend makkelijker overschakelen op werk-modus als je bepaalde gewoontes creëert die een volledige week duren, zeggen Zweedse wetenschappers in een studie uit 2009. Dat kan bijvoorbeeld door elke dag een wandeling te maken, te werken in de tuin, maar ook door naar een aflevering van je favoriete serie kijken. Of naar de fitness gaan, aldus Amerikaans onderzoek uit 2012.

Nog beter: doe dit elke dag op hetzelfde tijdstip. Want dankzij een vaste routine krijgt ons leven meer betekenis, blijkt uit een Amerikaanse studie uit 2018. Een andere belangrijke factor is onze slaaproutine. Elke nacht een vast aantal uren slapen, is net zo belangrijk om je op een maandag goed te voelen als de kwaliteit van de slaap, zegt Amerikaans onderzoek uit 2021.

Quote Probeer op een vast tijdstip te gaan slapen en op te staan, en vermijd dutjes.

Je slaappatroon veranderen in het weekend zorgt voor het fenomeen ‘sociale jetlag’. De meeste mensen kruipen namelijk later in bed en slapen langer uit, en dat stuurt je biologische klok in de war. Wat vaak voor meer stress en extra moeheid zorgt op een maandagochtend.

Probeer dus op een vast tijdstip te gaan slapen en op te staan, en vermijd dutjes. Wil je een extra goede nachtrust? Dan kan je er een gewoonte van maken om een halfuur voor het slapengaan je digitale toestellen uit te zetten of weg te leggen en aan slaapmeditatie te doen.

Dit hormoon moeten we onder controle krijgen

Ook onze hormonen kunnen een rol spelen in hoe we ons op maandag voelen. Zo is cortisol een zeer belangrijk multifunctioneel hormoon. Het helpt ons lichaam om onder andere onze stofwisseling te regelen, net als onze slaap-waakcyclus en onze stressniveaus. Cortisol helpt ons vooral met wakker voelen en maken we gewoonlijk een uur voordat we opstaan aan. Daarna daalt ons cortisolniveau weer, tenzij we onder hoge stress staan.

Bij acute stress geeft ons lichaam niet alleen cortisol, maar ook adrenaline af. Dan gaat het hart snel kloppen, krijgen we zweethanden en kunnen we impulsief reageren. Dit is onze amygdala (een klein amandelvormig gebied in de basis van onze hersenen) die onze hersenen kaapt. Het creëert een supersnelle emotionele reactie op stress, nog voordat onze hersenen kunnen verwerken en nadenken of dit wel nuttig was. En daar kan je vaak zelfs 's nachts van wakker liggen.

Quote Even naar buiten gaan tijdens je lunchpauze kan al een verschil maken in hoe je maandag ervaart.

De hoeveelheid cortisol als stresshormoon blijkt bij fulltime werkmensen het hoogst te zijn op maandag en dinsdag, en het laagst op zondag, aldus een Koreaanse studie uit 2010. Hoe raak je hier van af? Door je hersenen te trainen en je prefrontale cortex zo snel mogelijk activeren. Dat klinkt ingewikkeld, hoe pak je dat aan?

Door ontspanningsoefeningen te doen, vooral op maandag. Mindfulness blijkt immers een efficiënte tool in het verminderen van je cortisolgehalte. Ook meer tijd doorbrengen in de natuur zou volgens een Amerikaanse studie uit 2019 een aanzienlijk verschil maken in hoe je het begin van de week ervaart. Dat kan door bijvoorbeeld op maandag even een luchtje te gaan scheppen tussen het werken door of door je lunch ergens buiten op te eten.

Volledig scherm © Getty Images

Geef jezelf ook meer tijd om echt wakker te worden voordat je je telefoon, sociale media en het nieuws checkt. Wacht dus best tot de cortisolpiek op natuurlijke wijze afneemt, wat ongeveer een uur na het ontwaken gebeurt, voordat je jezelf blootstelt aan externe stressoren.

