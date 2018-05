Geen bultjes, roodheid of irritatie: zo hou je je oksels mooi deze zomer Jente Hautekeete

25 mei 2018

14u07

Bron: Dr. Ann van Stubarq 0 Nina Ruwe rode bultjes, jeuk en irritatie. Om onszelf okselfris te houden doen wij vrouwen ons wat aan. De combinatie ontharen en deodorant is geen topper. Hoe voorkom je deze irritatie en wat kan je best doen als het toch krijgt? Dermatologe Ann van Strubarq legt uit.

Lees de ingrediënten

Wie naar de zon trekt kan best enkele ingrediënten vermijden zegt Dr. van Stubarq. “Parabenen, omdat sommige patiënten hier allergisch aan zijn. Het beste is om naar deo of antitranspirant te zoeken die geen alcohol of parabenen bevat en die hypoallergeen is.” Een laatste ingrediënt dat vooral zonnekloppers best vermijden is parfum. “Het is niet echt aangeraden in de zon, want het parfum kan soms voor hyperpigmentatie in de oksel zorgen.", legt ze verder uit. Een 0% deo in een zo mild mogelijke formule is aan te raden.

Irritatie door ontharen

In de zomer – en vooral op vakantie – scheren we ons vaak een pak meer dan we anders zouden doen. Hoe bescherm je je oksels nu het best?

Wie kiest voor het scheermesje gebruikt best een goede laag scheerschuim en een scherp mesje voor de minste irritatie.

Je oksel laten waxen in plaats van dagelijks te scheren zorgt ook voor minder schade. Maar ook dan gebruik je best een vochtinbrengende, beschermende olie, crème of gel om je huid te kalmeren en verzachten.

“Als je geen scheermesje gebruikt maar bijvoorbeeld een ontharingscrème zoals Veet dan moet je hierna best even uit de zon blijven. Er wordt aangeraden om 24 uur te wachten alvorens te gaan zonnen om irritaties of onregelmatige verkleuring van de huid te voorkomen. Smeer ook zeker een zonnecrème met hoge beschermingsfactor, want ook je oksels kunnen verbranden. En de extra hydratatie is mooi meegenomen.” benadrukt Dr. van Strubarq.

Bij elke vorm van irritatie of hyperpigmentatie raadpleeg je best een dermatoloog of huisarts.

Verschil anti-perspirant en deodorant

Deodorant is niet noodzakelijk een antitranspirant. Deo maskeert vooral de geur, maar doet niet noodzakelijk iets tegen het zweten zelf. Antitranspirant doet dat wel, die bevat vaak aluminiumzouten om de productie van zweet in de oksel te blokkeren. Er bestaan natuurlijk ook producten die beiden doen, zo zijn de meeste deo’s in ons land zowel geurverdoezelend als zweetremmend.