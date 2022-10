Geeft gezichtsmassage je minder rimpels en gezondere huid? 3 experts tippen tools en technieken: “Wat een mooie glow”

Je hebt ze ongetwijfeld al gezien: van eeuwenoude klassiekers als jaderollers over stenen van ­rozenkwarts tot hoogtechnologische snufjes die het beste combineren van wat de wetenschap te bieden heeft. De (virtuele) winkelrekken staan vol met massagetools, het internet telt tal van tips en technieken, en op sociale media zien we honderden filmpjes van mensen die zelf aan het knijpen, rollen, schrapen en tokkelen slaan met ogenschijnlijk verbluffende resultaten.

Skincare schiet tekort, enter massage

Massage is momenteel de rage, en dan gaat het niet om het stevig inmasseren van je cleanser of een vijf minuten durend intermezzo bij de schoonheidsspecialiste, maar een specifiek moment tijdens je skincareroutine. Of je het nu dagelijks doet of je beperkt tot een paar keer per week hangt af van je huidtype, toestel en gewoontes, maar wie trouw volhoudt zou er een gezonde huid en zachte, ontspannen gelaatsspieren aan overhouden. Vooral dat laatste is niet onbelangrijk, zeker als je weet dat rimpels voornamelijk ontstaan door spiercontracties. Kortom, de huidmassage zou daar werken waar skincare tekortschiet: door spieren, weefsels, bloedtoevoer en het lymfesysteem te ondersteunen en stimuleren waar nodig. En dat we er zelf helemaal ontspannen bij lopen is natuurlijk een mooi neveneffect.

Klinkt natuurlijk allemaal fantastisch, maar toch is beautyland verdeeld in twee kampen. Waarom de ene zweert bij een wekelijkse massage terwijl de ander resoluut tegen is? We vroegen het aan twee experts.

Dr. Jason Wersland, chiropractor en oprichter van Therabody: “Ons gelaat bevat meer dan veertig spieren. Ze drukken uit hoe we ons voelen, zorgen dat we kunnen praten en lachen en sturen onze interacties. Kortom: ze vervullen een essentiële rol in ons dagelijkse leven, net zoals de spieren van ons lichaam dat doen. Wat velen niet weten, is dat we in ons gelaat triggerpoints hebben: een soort lokale verkramping die leidt tot een gevoelige zone. Ze kunnen door tal van redenen ontstaan: regelmatig kauwgom kauwen, vaak je gezicht aanraken of langdurig een mondmasker dragen, bijvoorbeeld. Al kunnen stress of emotionele periodes evengoed de oorzaak zijn.”

Quote Uit onderzoek blijkt dat massages de bloedtoe­voer verbeteren, waardoor de huid er weer vol, rozig en jong uitziet Dr. Jason Wersland, Chiropractor

“Hoe langer je triggerpoints laat zitten, hoe groter hun radius wordt. Zo kan een kleine verkramping op termijn sinusitis veroorzaken, een verminderde afvoer van het lymfevocht, hoofdpijn of zelfs gehoorproblemen. Daar zit het grote knelpunt, want die triggerpoints voel je niet echt. Velen weten niet eens dat ze er hebben, tot je ze per ongeluk aanraakt. Dat maakt een gezichtsmassage zo interessant: door je gelaat te scannen en op verschillende plaatsen te duwen, ontdek je waar jouw triggerpoints zitten.”

Volledig scherm Jason Wersland © RV

“Al heeft een gezichtsmassage nog andere voordelen. Uit onderzoek blijkt dat massages de bloedtoevoer verbeteren, waardoor de huid er weer vol, rozig en jong uitziet. In feite is het een manier om de teint van binnenuit te verbeteren. Zeker als je het combineert met andere technologieën, zoals ledlicht en microstroom, die de aanmaak van collageen en elasticiteit stimuleren en zo voor een soepele en veerkrachtige huid zorgen.”

Skincare-expert Paula Begoun: “De tip om je skincare in te masseren met lichte druk, opwaartse of zijwaartse bewegingen – of een ander patroon dat geïllustreerd wordt in de bijsluiter van een of ander product – klinkt misschien interessant, in realiteit werkt het niet. Meer nog: door het routinematig te doen, kan de huid net sneller gaan hangen dan wanneer je er niet aan zou trekken en duwen.”

Quote De enige manier om een verslapte huid en vroegtijdi­ge rimpels te voorkomen, is door je verzor­gings­pro­duc­ten zo zacht mogelijk aan te brengen Paula Begoun, Skincare-expert

“Hoe meer je de huid beweegt, hoe meer je de natuurlijke elastine- en collageenvezels, die de huid ondersteunen en verstevigen, verstoort en uitrekt. Het resultaat? De huid kan vroegtijdig verslappen en gaan hangen. Ja, een massage voelt goed en heeft een ontspannende werking. Maar een liftend ­effect? Nee. De enige manier om een verslapte huid, vroegtijdige rimpels en verminderde stevigheid te voorkomen, is door je huid met liefde te behandelen. Dat wil zeggen: je verzorgingsproducten zo zacht mogelijk aanbrengen en de boel zo weinig mogelijk bewegen.”

Volledig scherm Paula Begoun © RV

“Ja, er zijn studies die positieve resultaten zagen na gezichtsmassages en gelaatsoefeningen, maar de onderzoeken waren op korte termijn. Geen enkele van die studies keek echter naar de effecten op lange termijn, naar wat er gebeurt als je de routine jarenlang zou aanhouden. Wil je het toch echt proberen? Gebruik dan water of olie tijdens het masseren. Die verminderen de wrijving aan het oppervlak. Je handen glijden makkelijker over je gelaat zonder aan de huid te trekken.”

De ene massage is de andere niet. Omdat niet iedereen baat heeft bij dezelfde technieken en dezelfde tools, probeerde beautyredactrice Sophie ze allemaal voor jullie uit. Zo maak je gegarandeerd de juiste keuze.

1. Gua sha, de natuurlijke botox

‘Gua’ betekent zoveel als ‘de kunst van het schrapen’, ‘sha’ duidt op ‘ziekte’. Samen krijg je de eeuwenoude Chinese techniek om energieblokkades te verwijderen door zachtjes over de huid te schrapen. Hoewel westerse media de techniek graag omschrijven als ‘natuurlijke Botox’, zit de echte kracht in het effect op het lymfesysteem: door bacteriën en toxines richting uitgang te begeleiden, krijg je een algemeen gezondere huid.

Belangrijk is dat de aanpak vederlicht is. Begin met een olie zodat de gua sha soepel over de huid glijdt, en maak zachte opwaartse bewegingen waarbij je de steen in een hoek van vijftien graden houdt. Eerlijk is eerlijk: die fijne lijntjes zitten nog op precies dezelfde plaats, maar mijn huid heeft wel een mooie glow.

2. Manuele massage

Budgetvriendelijker wordt het niet, want voor een manuele massage heb je niets nodig behalve iets dat de wrijving tussen je huid en je handen vermindert. Je gebruikelijke moisturizer of serum lijken een logische keuze, maar meestal zijn die op waterbasis, waardoor ze te snel intrekken. Beter is een product dat op de huid blijft liggen, zoals olie of karitéboter. Zo glijden je handen moeiteloos over je gelaat.

De klassieke massage – waarbij je kneedt, tokkelt en zachtjes knijpt – bevordert de doorbloeding, wat je een frissere teint oplevert. Of wissel af met shiatsu: gebruik je handpalmen en vingers om lichte druk uit te oefenen op specifieke punten (tussen de wenkbrauwen, tussen de neus en de ogen) voor een ontspannen blik. Hoewel het aangenaam voelt, kies ik toch liever voor een toestel met vast programma, zo weet ik zeker dat ik alles juist doe.

3. De jaderoller, vochtwallen weg

De jaderoller heeft zijn roots in de Chinese geneeskunde, en werd ook in onze contreien immens populair door zijn ontzwellende eigenschappen. Door op bepaalde gebieden (onder de ogen, aan de slapen) heen en weer te rollen, zouden vochtophopingen verminderen. Kenners zweren bij dagelijks tien minuten rollen, en dat duurt me op de gemiddelde ochtend (waarop ik standaard nét te lang op de snoozeknop heb geduwd) veel te lang. Ik ga liever voor de quick fix: een minuutje rollen op de oogcontouren doet mijn ochtendlijke vochtwallen al slinken. Zeker als ik eraan gedacht heb om de roller de avond voordien in de koelkast te leggen.

4. Cupping

Cupping komt uit de sportgeneeskunde: er worden bekertjes op het lichaam geplaatst en vacuümgezogen om de bloedsomloop te stimuleren en spierherstel te bevorderen. Perfect voor atleten en ... voor ons gelaat. Dankzij de verbeterde bloedcirculatie kunnen voedingsstoffen beter tot bij de weefsels. Bovendien heeft het een antiagingeffect: wanneer we ouder worden, vermindert het vet en trekken spieren de huid zachtjes naar binnen, waardoor op die plaats expressielijntjes ontstaan.

Was ik de eerste keren nog bang voor vlekken, dan leer ik al snel dat het effect van facial cups veel zachter is. Behalve een lichte aanzuiging voel en zie je niet veel. Geen rode vlekken, gelukkig. Helaas evenmin een groots effect. Maar ik hou nog even vol. Al was het enkel voor het relaxerende gevoel.

5. Spieren en kaken ontspannen

Zeg geen vibratie tegen percussietherapie. Vibraties hebben een hogere frequentie en lagere amplitude: ze raken de huid een stuk vaker per minuut, maar oppervlakkiger. Behalve aangenaam trillen doet het dus niet zoveel. Percussietherapie werkt in op het weefsel net onder de oppervlakte en helpt de spieren te ontspannen, ideaal om triggerpoints aan te pakken.

Het gevoel is anders dan gelijk welke massagetool die ik al gebruikte: het gaat dieper, en ik heb echt de indruk dat ik onderhuidse spanningen kan verlichten. Vooral mijn kaken – die ik onder invloed van stress vaak onbewust opspan – voelen na een sessie minder verkrampt en pijnlijk. Bovendien zou de massage de bloedtoevoer stimuleren, voor een gezondere huid. Dit blijf ik zeker wekelijks herhalen.

6. Koude cryomassage

Cryotherapie is al langer hip: de koude heeft een ontzwellend effect en helpt zo bij gezwollen slapen of vochtophopingen onder de ogen. Cryomassagetools zijn er in alle soorten en vormen. Van technologische hoogstandjes tot een basismodel dat je zelf in de koelkast legt. Ik ben fan: je hoeft er niets speciaals voor te kunnen of te leren. Gewoon ’s ochtends uit de koelkast halen en de oogcontouren masseren. De ergonomische ronde vorm voelt aangenaam aan onder de ogen en werkt vakkundig slaapwallen weg. Dat ik dankzij het ijskoude gevoel instant wakker ben, is helemaal handig.

7. Licht prikkelende microstroom

Microstroomtechnologie combineert de voordelen van massage met die van microstroom. De elektrische geleiding geeft luie spieren een schop onder hun kont. En dat voel je. Niet pijnlijk, wel een licht prikkelende sensatie. Tip: gebruik altijd een geleidende gel of serum op waterbasis en beweeg heel traag over de huid. Je cellen en spieren hebben tijd nodig om wakker te worden. Of het effect heeft op mijn elastine en collageen durf ik nog niet te zeggen. Wat wél opvalt, is dat mijn kaaklijn iets strakker oogt. Ik blijf dus braaf verder doen.

Dit verhaal verscheen oorspronkelijk in ‘Goed Gevoel’. Meer lezen? Het oktobernummer ligt nu in de winkel.

