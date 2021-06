Geef je outfit een kleurboost met een roze handtas

Deze trend uit de seventies maakt een comeback: kledij in badstof. Shop hier de zachtste stuks

27 mei Wat als we je vertellen dat het modestatement van de zomer niet alleen origineel, nostalgisch en schattig is, maar ook ontzettend zacht en comfortabel? Wie de jaren zeventig bewust heeft meegemaakt, zal spontaan melancholisch worden van deze gerecycleerde trend: kledingstukken in badstof. We zien er influencer na influencer in flaneren, niet alleen naast het zwembad of in de badkamer, maar ook ver daarbuiten.