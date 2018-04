Geef je kind pikant eten en vier andere straffe tips voor kersverse moeders Liesbeth De Corte

19 april 2018

17u02

Bron: The Independent 0 Nina “Slaap wanneer je baby slaapt” of “Geniet van elke minuut, want het gaat allemaal zo snel!”. De goedbedoelde, maar clichématige adviezen vliegen kersverse moeders ongetwijfeld om de oren. Lisa Lewis, kinderarts en schrijfster van het boek ‘Feed the baby Hummus’, reisde de wereld rond en verzamelde ietwat bizarre, maar nuttige tips van verschillende ouders. Een overzicht.

1. Laat je kind in jouw bed slapen

Een van de grootste frustraties bij ouders? Ongetwijfeld hun uk die ’s nachts om de haverklap begint te schreien. Iedereen heeft zo z’n eigen theorie om je lieveling te laten doorslapen, maar volgens Lewis gebruiken veel ouders in Libanon een aparte methode. Ze leggen hun baby gewoon bij zich in bed.

Pas op, ook dat is niet zonder gevaar. Let er op dat het dekbed en kussens uit de buurt van je kleintje blijven, zodat hij of zij het niet benauwd kan krijgen. En check zeker dat je kindje hoger ligt dan jij, zodat je in je slaap niet op je baby rolt.

2. Schotel je kind pikant en gekruid eten voor

Als je er even bij nadenkt, is het dieet van een baby geen pretje. Na de eventuele borstvoeding, moeten ze het doen met de typische pureepotjes die allemaal gelijkaardig smaken. Maar volgens de Texaanse kinderarts kan het ook ander. “Je mag baby’s gerust pikant eten voorschotelen, dan zullen ze beter eten”, aldus Lewis. “Maar wees ook niet té kwistig met kruiden, want de smaakpapillen van kinderen zijn nog niet volledig ontwikkeld.”

Kinderarts en diëtiste Tamara Melton geeft haar collega volledig gelijk. Zij beweert dat kinderen van op een vroege leeftijd verwennen met gekruide maaltijden kan voorkomen dat ze later kieskeurige eters worden. Zeker met wat kruiden in je yoghurt of hummus kan je niets misdoen, besluit Melton.

3. Check alle producten twee keer voor je ze gebruikt

Van een hydraterende melk tot shampoo: Lewis maakt zich best zorgen om producten en crèmes die bomvol chemicaliën zitten. Haar grootste bron van stress is zonder twijfel zonnecrème, zeker de varianten met een geurtje.

De Amerikaanse vrouw heeft daarom gekeken naar culturen waar ze hun zonnebescherming niet uit een tube halen. Zo zweert ze tegenwoordig bij het poeder zink oxide of kokosolie tegen een zonnebrand.

4. Je mag je baby gerust water geven

Sommige ouders houden bij hoog en bij laag vol dat hun kinderen geen water mogen drinken, maar volgens Lewis is dat klinklare onzin. “Er bestaat totaal geen bewijs dat een beetje water op een of andere manier slecht is voor je baby”, vertelt ze. “Het is perfect normaal om je kleintje twee keer per dag 10 ml water te geven, al is het om de tong te hydrateren. Maar geef zeker ook niet meer dan dat.”

5. Omring je baby met knuffelberen

Je kroost in de weer zien met een knuffelbeer is niet alleen schattig om te zien. Omdat baby’s veel last hebben van verlatingsangst, brengt een pluizig object hen ook wat tot rust. Als je zoon of dochter dus een favoriete knuffel heeft die overal mee naartoe wordt gezeuld, is dat iets waar je alleen maar blij mee kan zijn, besluit Lewis.