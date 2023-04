Gedwongen moeten stoppen met borstvoeding? Dat is niet jouw fout, maar het was wel te voorkomen

Deze vrouw kan zowaar olympisch goud voor België winnen in ‘breaking’. “Ik dans met kunstna­gels”

Ze leerde breakdancen aan het station van Brugge, gewoon in een groep vrienden. Ondertussen is Maxime ‘Madmax’ Blieck (24) ’s werelds eerste elite-atleet in ‘breaking’. Ze traint nu om voor België goud te winnen op de Olympische Spelen volgende zomer. Maar is zo’n wereldpodium een zegen of een vloek? Met Maxine kijken we binnen in de ‘underground’ community. “Als vrouw kan je heel snel héél goed worden.”