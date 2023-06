Gedumpt worden via een berichtje kan net goed zijn, zegt beroemde therapeut. Heeft hij gelijk?

“Ik ga je overtuigen om gedumpt te willen worden via sms.” Zo start therapeut Jeff Guenther zijn opvallende pleidooi op Instagram, dat 8.600 mensen ondertussen al liketen. Zijn vijf argumenten klinken niet eens zó gek. Maar voor je zelf zo’n sms’je typt: lees even wat relatietherapeut Sarah Hertens ervan vindt.

“Face to face gedumpt worden komt met lange gesprekken over waarom het niet werkt en je vernederd voelen. Een sms’je is kort en to the point. Geen ongemakkelijke ‘vaarwel’ of dramatisch afscheid.” Zijn bijna 800.000 volgers zullen het graag horen: Amerikaanse therapeut Jeff Guenther oftewel ‘Therapy Jeff’ verkondigde op Instagram recent zonder gêne dat het echt wel oké is om gedumpt te worden via een berichtje.

Hij kan zelfs vijf redenen geven voor een break-up via sms

Véél minder drama.

Je hebt als gedumpte persoon zo controle over de reactie die de ander te zien krijgt. Wil je je emoties niet meer (of niet allemaal) delen, dan hoeft dat bij een sms’je of e-mail niet.

“Minder kans dat je nog een laatste keer samen in bed duikt”, zegt Jeff. “Dat brengt je alleen maar in de war en je blijft achter met een wanhopige honger.”

Je kan perfect bijhouden wat er gezegd is in dat intense emotionele moment. “Als de dumper het als een rotzak aanpakte, dan heb je daar bewijs van. Voor altijd. Plus, het kan later bevredigend voelen om zijn woorden dan toch te wissen.”

Je hebt meer controle over de break-up. Je hoeft de ander zijn gezicht niet meer te zien, tenzij je dat zelf nog wil: dan kan je daar om vragen. De ander dwingt je zo niet om zíjn manier van het uit te maken te ondergaan.

Straffe stelling. Zit er waarheid in wat therapeut Jeff zegt?

De reacties op Jeffs video zijn net zo verdeeld als je zou denken. “Ik snap wat je bedoelt, maar ik zou dit nooit kunnen doen. En ik zou me extra slecht voelen als iemand dit met mij deed”, schrijft iemand. “Heb toch de ballen om het in het echt te doen”, reageert een ander. “Het uitmaken moet je met respect en waardering voor de gevoelens van je partner doen, vind ik.”

Ik begrijp dat zo'n bericht in sommige gevallen wel duidelijk is. Let op: géén kort tekstje als ‘hey, ’t is uit tussen ons’ Relatietherapeut Sarah Hertens

Anderen zijn het zowaar vurig eens met Jeff. “Ik heb dat ooit eens gedaan. En ik kon zo mijn laatste greintje eigenwaarde en mentale gezondheid redden. Soms heb je een persoon al genoeg kansen of respect gegeven.” Iemand anders kan zich perfect inbeelden dat het ooit van toepassing is. “Mijn partner is autistisch en voelt zich soms veiliger bij emotionele gesprekken via sms. Het is niet zwart-wit.”

Vlaamse relatietherapeute en ‘Blind Getrouwd’-experte Sarah Hertens vindt het een moeilijke kwestie. “Ik zie vaak de gedumpte persoon in mijn praktijk. En ik merk dat het een pak moeilijker is om een breuk te verwerken als je niet goed begrijpt wat de reden ervoor is. Uit respect ben je als dumper die uitleg aan de ander verschuldigd.”

Volledig scherm Relatietherapeut Sarah Hertens. © VTM

“En ja, het is makkelijker om dat via een sms te doen. Maar dat kan nogal onpersoonlijk of respectloos overkomen. De ander ervaart dat misschien alsof ie als het ware met het vuilnis buitengezet wordt.”

En toch. Er komen wel break-ups voor waarbij een sms of e-mail geen misdaad is, geeft Hertens toe. “Als je bijvoorbeeld nog maar een paar dates hebt gehad. En absoluut als je een toxische partner wil dumpen. Die kan face to face heel emotioneel of dwingend reageren, waardoor je toch weer terugkrabbelt.”

“Ik begrijp daarnaast dat niet alle koppels even goed met emoties om kunnen en zo’n breuk liever rationeel benaderen. Dan is zo'n bericht wel duidelijk. Let op: géén kort tekstje als ‘hey, ’t is uit tussen ons’. Wel een lang bericht met voldoende duiding.”

Het belangrijkste vindt Sarah dat je respecteert hoe de ander behandeld zou willen worden. Vooraf samen expliciet een potentiële breuk bespreken — “Hoe wil jij gedumpt worden?” — is hard. “Zo zou ik het niet doen. Maar ik zeg ook wel altijd dat wie trouwt, in principe beter al meteen de scheiding in orde maakt. Dat zou heel jullie heel wat ellende kunnen besparen, als het ooit toch zo ver komt.”

“Tijdens de relatie leer je hoe de ander omgaat met moeilijke emoties, ruzies en confrontaties. Misschien reageert die veel te emotioneel of heftig, weigert die te praten of ziet die echt af. Dat kan je helpen besluiten om de breuk anders aan te pakken en rekening te houden met wat de ander nodig heeft om hem te verwerken.”

Volledig scherm © Antonio Guillem/ThinkStock

Doe dit als je het moeilijk vindt om het face to face met iemand uit te maken

En toch raadt Hertens in de meeste gevallen aan om een face-to-facemoment in de break-up te voorzien. “Ja, er komen vaak heftige emoties bij kijken, maar dat is nu eenmaal zo. Die zijn deel van het proces. Een kwetsend gesprek hoeft het trouwens niet te zijn, als je onthoudt om de ander niks te verwijten.”

Voor sommige mensen is break-up­seks toch een welkome vorm van afscheid, geloof ik Sarah Hertens

“Ik snap natuurlijk dat het voor veel mensen niet makkelijk is om zo’n emotioneel gesprek te hebben”, zegt Hertens. “Mijn tips zijn dan: ga samen wandelen, dan hoef je elkaar niet in de ogen te kijken. Of schrijf een brief die je aan de ander voorleest.”

En ja, als er break-upseks van komt, kan dat voor verwarring en een extra leeg gevoel zorgen, beaamt de relatietherapeute. “Maar voor sommige mensen is dat toch een welkome vorm van afscheid, geloof ik. En het is nog altijd je eigen keuze om dat wel of niet te willen doen.”

Lees meer over de optimale break-up in dit stuk. “Ook voor wie het uitmaakt, is het therapeutisch om dat face to face te doen.”

