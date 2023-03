Gedragen door Carrie Bradshaw, Jackie Kennedy en nu bij IKEA: dit vrolijke Finse label uit de seventies is weer in

Marimekko is weer hip. Letterlijk, want hun wellnesscollectie met IKEA ligt nu in de winkels. En eerder al gingen ze in zee met Uniqlo en Adidas. Hoe komt het dat het Finse heritagemerk dat vooral floreerde in de jaren zestig en zeventig opnieuw zo van zich laat horen? Toeval is het niet.

Wie Marimekko zegt, zegt opvallende prints. In de vorm van grote bollen, strepen, stukken fruit of bloemen. Ze sieren theekoppen, borden, schoenen, kleren, agenda’s en noem maar op. Een heel universum waar de joie de vivre van afspat. Het is ook dat wat Henrik Most, creatief directeur bij IKEA, het meeste aantrok toen hij de samenwerking met het iconische Finse label aanging. “Ik word altijd zo vrolijk van Marimekko. Het straalt zoveel optimisme en warmte uit.”

Opgericht door Finlands allereerste zakenvrouw

Die drang naar vrolijkheid was al van in het prille begin, zo’n zeventig jaar geleden, heel typerend voor Marimekko. We schrijven 1951 en de naoorlogse jaren waren hard in Finland. De economie zat in het slop en in het hele land heerste enorme schaarste.

Armi Ratia – zelf een oorlogsvluchtelinge – wilde met alledaagse objecten wat vreugde brengen in het leven van haar landgenoten. Haar man had net een oliedoekbedrijf gekocht en zij verzamelde een groep jonge kunstenaars en designers om daar prints voor te ontwikkelen.

Volledig scherm Armi Ratia. © Yau Tin-kwai/South China Morning Post via Getty Images

Alleen bleef het succes uit. Tot Ratia op het idee kwam om er jurken van te maken en een modeshow te organiseren. De ­gedurfde kleuren en bevrijdende silhouetten van de jurken sloegen zo aan dat het publiek ze bijna van de modellen trok. De dag erna richtte ze Marimekko op, wat in het Fins ‘Mary’s jurk’ betekent. Ratia werd daarmee Finlands eerste zakenvrouw en een echte bosslady die streefde voor gelijke rechten voor man en vrouw — nog voor er zelfs sprake was van vrouwendag.

Superfan Jackie Kennedy en ook ‘Sex and the City’ boostte de verkoop

Ook in de jaren zestig en zeventig oogstte Marimekko succes. Mede dankzij Jackie Kennedy, die in één keer zeven jurken kocht en in een ervan samen met haar man op de cover van Sports Illustrated prijkte. Een Marimekko-jurk werd wereldwijd het uniform voor de academische elite.

Volledig scherm Jackie Kennedy in Marimekko (rechts). Ook Carrie Bradshaw is fan (links). © rr

Ook bij de gekroonde hoofden van Europa vielen de ­designs in de smaak. Zowel prinses Margaret, de glamoureuze zus van de overleden Queen, als prinses Caroline van Monaco werden er in gespot. En dan was er nog Carrie Bradshaw uit Sex and the City, die de verkoop van Marimekko een serieuze boost gaf. Intussen zijn er 150 winkels wereldwijd. De laatste twee jaar maakten ze ook nog vier collecties met Adidas en twee met Uniqlo.

Merken met wie Marimekko samenwerkt, kunnen gretig plukken uit hun archief, dat intussen meer dan 3500 prints telt. De ene al wat drukker dan de andere. Voortdurend komen er nieuwe bij – tot zelfs veertig per jaar. En allemaal worden ze nog steeds gedrukt in Helsinki.

Volledig scherm Adidas werkte al vier keer samen met Marimekko. © rr

De iconische print van de toekomst, volgens Marimekko? Het rabarberblad

Voor het eerst in hun geschiedenis maakten ze ook een reeks unieke prints voor een ander merk, en die eer viel IKEA te beurt. Voor de BASTUA-wellnesscollectie, met een knipoog naar de Scandinavische saunacultuur en maar liefst 26 items, is er zo onder meer een print die doet denken aan de houtbalken van een sauna.

Quote Meer dan ooit hebben we nood aan optimisme en schoonheid. Marimekko’s creatief directeur Rebekka Bay

Maar het populairste motief wordt zonder twijfel het opvallende rabarberblad. Die plant groeit weelderig naast de sauna’s op het Finse platteland. Zelf noemen ze het bij Marimekko ‘een toekomstige iconische print’. Een symbool van optimisme en vreugde.

Misschien is dat dé verklaring voor de huidige revival van het Finse merk, en waarom labels als IKEA ermee samenwerken. Net zoals Armi Ratia destijds leven we nu opnieuw in tijden van schaarste en malaise. “Meer dan ooit hebben we nood aan optimisme en schoonheid”, zegt Marimekko’s creatief directeur Rebekka Bay.

Volledig scherm Rechts: De klaproosprint Unikko is Marimekko’s bestseller en valt ook in de smaak bij mode-influencers. Links: Ook Marimekko’s huidige lentecollectie barst van kleur. © rr

“Nog altijd willen wij het leven van de mensen leuker maken en een lach op hun gezicht toveren.” Een stuk van ­Marimekko als tegengif voor alle ons omringende ellende dus. Het zal de wereld niet veranderen, maar onderschat nooit de kracht van kleur. Of van een rabarberprint.

