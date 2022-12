Gedaan met gebibber: dankzij deze accessoires blijf je lekker warm zonder dat de verwarming aan hoeft

We hoeven het je niet meer te zeggen: de energieprijzen swingen uit het dak. En dat laat zich voelen in elke living. De Grote Peiling heeft 2.604 Belgen ondervraagd en daaruit blijkt dat maar liefst acht op de tien Belgen hun thermostaat een paar graden lager zetten. Eén op de tien Belgen durft hun woning nog tot meer dan 20 graden te verwarmen en ruim een kwart (26 procent) houdt het op maximaal 20 graden. Bij de meeste Belgen daalt het kwik toch onder die grens: bij 28 procent van de Belgen is het thuis 19 graden en 16 procent zet de thermostaat op 18.

Daarom gaan veel mensen op zoek naar manieren om toch op een betaalbare manier te genieten van warmte in huis. Ook merken proberen hier slim op in te springen. IKEA pakt bijvoorbeeld uit met de campagne #AlleBeetjesHelpen: ze zetten hun dekens, zachte tapijten en pantoffels in de kijker “om het binnen extra gezellig te maken”.. We geven alvast enkele andere tips waar je het warm van krijgt.

1. Warme kussens van Stoov

Je hoeft niet te knoeien met warmwaterkruiken om het warm te krijgen. Het Nederlandse merk Stoov verkoopt namelijk warmtekussens met een oplaadbare batterij. Bestseller is de Ploov: een draadloos kussen met infraroodtechnologie en drie hittestanden. En in tegenstelling tot een kersenpitkussen blijft dit hulpmiddeltje verschillende uren lekker warm.

Het leuke is dat hij verkrijgbaar is in verschillende maten, kleuren en stoffen. Zo is er een teddystof die wollig aanvoelt, al zijn er ook zachte kussens met fluweel of een romantisch gebreide stof. Mag het wat meer zijn? Stoov maakt ook kussenhoezen en zelfs dekens die je over de zetel of stoel kunt draperen. Vooral dat laatste is handig voor thuiswerkers en huismussen.

Meer info vind je online. Prijzen voor het warmtekussen beginnen vanaf 89,95 euro.

2. Een extra warm fleecedeken van Lidl

De simpelste oplossing tegen een verkleumd lijf is een extra trui aantrekken en onder een fleecedeken kruipen. Dat heeft Lidl goed begrepen. De supermarktketen verkoopt nu zelfs fleecedekens met een elektronische temperatuurregeling. Extra zacht én extra warm. Het verbaast dan ook niemand dat dekens als zoete broodjes verkopen. Verschillende kleuren zoals roze of donkerrood zijn al uitverkocht, grijs is nog verkrijgbaar.

Meer info vind je online. Het warmtedeken kost 39,99 euro.

3. Voetenwarmer van Alpina

Vaak last van koude voeten of wintertenen? Dan bestaan er een aantal oplossingen. In bed kan je jouw voeten verwarmen tegen het lichaam van je partner, overdag kan je dikke sokken of pantoffels aantrekken. Maar als je ’t ons vraagt, is de beste optie een voetenwarmer.

Deze elektrische voetenwarmer heeft drie warmtestanden, schakelt automatisch uit na 90 minuten uit en is beschikbaar tot maatje 47. Ook niet onbelangrijk: de binnenhoes is uitneembaar en kan je wassen. Moest je zweetvoeten krijgen, is dat toch hygiënisch.

Meer info vind je online. De prijzen schommelen tussen 31,95 euro en 35,09 euro, afhankelijk of je kiest voor wit of zwart.

4. Een XL-warmtedeken van Fatboy

Je kent het Nederlandse designmerk Fatboy misschien van de zitzakken. Maar wist je dat het label ook nog andere spullen verkoopt? Verlichting, tafels, stoelen en banken en - je raadt het al - warmteproducten. De ‘Hotspot Blanket’ is een gewatteerd deken met een ingebouwd oplaadbaar warmte-element. Het deken is heerlijk om onder te kruipen maar je kan het ook dragen als oversized kimono. En extra handig: het item kan gewoon in de was.

Het enige nadeel is het stevige prijskaartje. Voor het warmtedeken betaal je maar liefst 299 euro. En toch is het enorm populair: het product is voorlopig uitverkocht. Wel kan je nu een pre-order doorgeven, en dan krijg je het warmtedeken midden december toegestuurd.

Meer info vind je online. Het deken kost 299 euro.

