Gedaan met ellenlange wachttijden, dankzij Skindr kan je meteen terecht bij een dermatoloog

Influen­cers vervangen shampoo door een rauw ei: werkt dat? “Twee dagen later stonk mijn haar nog steeds”

Voedende oliën, hydraterende haarmaskers, vochtinbrengende shampoos: het aanbod aan producten om je haar mee te verzorgen is eindeloos. Maar less is more. In het tv-programma ‘Waar doen ze het van?’ vervangt de Nederlandse Nadia Fieggen shampoo door rauwe eieren. Werkt dat echt? Kapsters Diane Serré en Chloë Wierinckx nemen het fenomeen onder de loep. “Eieren bevatten veel vitamine A en vitamine B12.”

12 april