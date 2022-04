Gedaan met een T-shirt voor mannen? Mode-expert: “Met naaktheid tonen ze hun kwetsbaarheid”

De blote bast bij mannen is hot. Op de rode loper van de Grammy’s zagen we Travis Barker met alleen maar een blazer en roze jas. Ook acteur Timothée Chalamet zette de trend tijdens de Oscars mee in gang. Hij gooide een zilveren ketting en een glinsterende zwarte blazer over zijn bloot bovenlijf en was good to go.

Hokjes doorbreken

Sterren als Lil Nas X of Harry Styles deden het al wel langer: spelen met hun mannelijkheid. Zij zwieren al snel een blazer over de schouder en tonen fier hun blote bast. “Er wordt gespeeld met de codes van mannelijkheid”, vertelt David Devriendt. “In magazines zagen we het wel al, maar op grote evenementen werd het mannelijk lichaam nog verstopt. Je moest er aan regeltjes voldoen. Iedereen droeg hetzelfde kostuum, hetzelfde witte hemd en dezelfde strik. Die regels treden op de achtergrond en iédereen mag zijn eigen individualiteit meer tonen.”

Volledig scherm Travis Barker © REUTERS

David is dus resoluut voor. “Bezig zijn met je lichaam werd als oppervlakkig of vrouwelijk gezien. Dat is niet langer zo. Mannen durven nu ook uitpakken met hun lichaam. Ze voelen zich vrijer en niet beperkt. Vroeger had die naaktheid ook meer te maken met een soort vrouwelijke expressie. Je merkt dat in deze maatschappij die hokjes steeds meer worden doorbroken.”

En het lijstje van mannen die zich vrijer voelen, is lang. Amerikaanse zanger Eric Bellinger skipte op de Grammy’s zijn shirt en rockte een muntgroen pak. En ook comedian en acteur Jonah Hill koos tijdens een première samen met zijn vriendin voor een matching suit en toonde daarmee zijn tattoos op de borst. Ook in ons land zijn steeds meer mannen fan van de blote borstkas, we denken daarbij meteen aan Mathieu Terryn van Bazart.

Volledig scherm Eric Bellinger koos ook enkel voor een pak. © AFP

Ook een belangrijke factor: de trend past bij elk lichaamstype. “Het kan voor iedereen. Je pak straalt iets mannelijks uit, je decolleté heeft dan weer iets zachter. Aan jou de keuze welke van de twee je wilt belichamen: je typische mannelijkheid of je zachtere kant. Harry Styles toont met zijn naaktheid eerder zijn kwetsbaarheid.”

Rocksterren en punkers

Toch is de blote borstkas zeker niet nieuw. Bij vrouwen zagen we de diepe decolletés al in de jaren 40. Voor hen is naaktheid al wel langer gangbaar. In de jaren 70 was er ook de punkbeweging en droegen de rocksterren leren jasjes zonder meer. In de jaren 80 zagen we bij Jean Paul Gaultier modellen met bloot bovenlijf. “Die seksuele vrijheid is terug. In de jaren 70 was het een reactie op de standaard. Een manier om je af te zetten. Die tendens komt misschien wel terug. Op gala’s wordt er verwacht dat je een hemd draagt. Het niet doen heeft dus wel een rebels kantje. Maar uiteraard is een mannelijke bast tegenwoordig niet meer zo shockerend als toen.”

Volledig scherm Dries van Noten-collectie 2022-23. © Photo News

Zo draag je het

Volgens onze moderedacteur is het echt wel een lente- of zomerlook. “Op grote feestjes kan het zeker. Dries van Noten brengt het geregeld in zijn shows. Je kan deze trend kan op zo veel manieren dragen. Hou je van die vrouwelijke genderexpressie? Combineer het dan met een ketting. Ikzelf zou kiezen voor een blazer die mooi en nonchalant valt en één knopje openlaten. Maar eigenlijk kan alles. Al zou ik het alleen niet naar het werk dragen (lacht).”

