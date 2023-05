Gebruik niet meer het woord ‘miskraam’ als ouders een ongeboren kindje verliezen. Experte legt uit waarom

Een op de zes zwangerschappen eindigt met een verlies. Julie Van den Steen maakte het mee en verwerkt haar verdriet nu met een intieme podcast . De presentatrice pleit er ook voor om het woord ‘miskraam’ te schrappen en in de plaats over ‘zwangerschapsverlies’ te spreken. Experte Shanti Van Genechten verheldert.

‘Miskraam’ is een woord dat nog steeds ingeburgerd is. Maar steeds meer experts proberen om daar verandering in te brengen. Shanti Van Genechten is een van hen. Zij is verloskundige en een van de bezielers van de vzw Kinderwens en het zorgnetwerk Sterrenkinderen. “Wanneer ik iemand ‘miskraam’ hoor zeggen, durf ik hen erop aan te spreken. We zouden met z’n allen moeten proberen om die term te mijden.”

De ouders voelen zich zo al schuldig genoeg

“Het woord ‘miskraam’ impliceert dat je ‘misgekraamd’ hebt, terwijl veel vrouwen en hun partners al worstelen met schuldgevoelens”, zegt Shanti. “Ze denken: heb ik iets fout gedaan? Ligt het aan mij? Door begrippen te gebruiken als ‘miskraam’ bekrachtig je die schuldgevoelens.”

“De gekende rouwexpert Manu Keirse zegt altijd: ‘Als ouder mag je je schuldig voelen, maar je bént niet schuldig. Daarom is het zo belangrijk om awareness te creëren rond de juiste terminologie. Het is een maatschappelijke must, een taak van iedereen om extra rekening te houden met mensen die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap. Gebruik gewoon geen woorden die kwetsend kunnen overkomen.”

In 2015 lanceerde Shanti daarom een alternatief: zwangerschapsverlies. Deze term wordt de laatste jaren steeds meer mainstream. Sommige mensen spreken ook over verwachtingsverlies. “Ik merk dat steeds meer ziekenhuizen, artsen, enzovoort spreken over zwangerschapsverlies. Ook in medische brochures gebruiken ze steeds vaker die terminologie.”

Zeg ook niet ‘doodgeboorte’ maar ‘stilgeboorte’

Van Genechten is voorstander van zwangerschapsverlies of verwachtingsverlies omdat het ouders geen extra schuldgevoelens opzadelt. “Daarnaast geeft het bestaansrecht. Je erkent dat er een zwangerschap en een verlies geweest is en dat kan voor ouders juist fijn zijn.”

“Zwangerschapsverlies of verwachtingsverlies omvat alles van een pril zwangerschapsverlies tot het verlies van een kindje voor 20 weken zwangerschap”, zegt Van Genechten. “Ik ken een mama die haar tweeling verloor na 26 weken zwangerschap. Voor haar klonk zwangerschapsverlies te simplistisch. In de praktijk wordt dan gesproken over doodgeboorte, maar dat is ook zo’n lelijk woord. Wij verkiezen vroeggeboorte of stilgeboorte.”

De vzw Kinderwens ExpertiseNetwerk organiseert een nationale campagne om (pril) zwangerschapsverlies bespreekbaar te maken. Meer info vind je op de website van Kinderwens en Sterrenkinderen. Wie een zwangerschapsverlies meemaakte, kan er terecht voor een gratis professioneel hulpgesprek met een hulpverlener. Ook verschillende Huizen van het Kind werden zopas door de vzw opgeleid om een gratis en fysiek een hulpverleningsgesprek aan te bieden voor wie er nood aan heeft.

Luister naar de eerste aflevering van de podcast ‘Ik ben 1 op 6':

Bekijk de videotrailer voor ‘Ik ben 1 op 6':

