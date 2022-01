Galeriste Sofie Van de Velde: “Ooit hielp ik Leonardo DiCaprio kiezen tussen een Basquiat of een Picasso”

De Antwerpse Sofie Van de Velde runt drie galerijen en is te zien als kunsthandelaar in ‘Stukken van mensen’. Haar leven is even surreëel als sommige werken die ze verhandelt. Leonardo DiCaprio adviseren, een korset van Frida Kahlo thuis stockeren of een echte Keith Haring op de kop tikken: Van de Velde moet er het hoofd koel bij houden. “Ik werk al tien jaar zeven dagen op zeven.”

Sofie: “Ik heb zonet mijn vijftigste verjaardag gevierd in de Ardennen, eerst met het gezin en later met enkele vrienden erbij. We hebben uitgebreid gebruncht. Zalig was dat. Ik voel me heel goed bij die leeftijd, in tegenstelling tot wat daar meestal van wordt verwacht. Ik heb het gevoel dat ik nu pas thuiskom in het leven.”

“Alles gaat goed met mijn job, de kinderen, ik heb een leuke man … Ik ben van nature ook niet iemand die snel zal klagen. Ik heb een turbulent leven achter de rug, maar ik heb op een bepaald moment beslist om het leven zo positief mogelijk te zien. Ik probeer uit elke dag het beste te halen. Misschien daarom dat ik er graag zo vroeg mogelijk aan begin. Ik ben altijd al een ochtendmens geweest. Mijn overgrootvader was een boer en ik herinner me dat ik als kind al om 5 uur ’s morgens mee met hem op zijn veld stond.”

Wie is Sofie? • 50 jaar, geboren op 30 december 1971

• is 13 jaar samen met Steve Brouwers, creatief directeur bij SBS; heeft twee zonen, Henri (20) en Matisse (17), en twee pluskinderen, Otis (21) en Stella (19)

• runt twee galerijen in Antwerpen-Zuid en deelt een derde, Plus-One Gallery; focust vooral op jonge kunstenaars

• te zien als kunsthandelaar in het Play4-programma ‘Stukken van mensen’

• opende dit weekend de tentoonstelling ‘Note to self’ in haar galerij, Gallery Sofie Van de Velde in de Léon Steynenstraat in Antwerpen

Poetsvrouw niet storen

“Tijdens de week sta ik elke dag om zes uur op en ga ik sporten. Ik doe oefeningen in een warme cabine, een soort bodystylen, dan volgt een halfuur op de fiets en daarna ben ik nog even in de weer met rollers die mijn bloedsomloop stimuleren. In het weekend ga ik lopen, waardoor ik in totaal op vier keer sporten per week kom.”

“Ik heb beweging nodig om me goed te voelen. Toen ik nog als hulpverlener werkte en in Zurenberg woonde, was er in mijn buurt een fitness die om zes uur ’s ochtends nog niet open was, maar waar de poetsvrouw wel al aan het werk was. Ik ben toen aan de verantwoordelijke gaan ­vragen of ik al om zes uur mocht komen sporten, belovend dat ik de poetsvrouw niet zou storen. Dat mocht. Ik heb sindsdien een hele goede band opgebouwd met die poetsvrouw, we zijn nog altijd bevriend op Facebook. (lacht)”

Volledig scherm Sofie Van de Velde. © Nathalie Samain

“Mijn man heeft ongeveer hetzelfde ritme als ik, al gaat hij later slapen. Voor de rest hebben we een gelijkaardig ritme. Kunstenaars zijn meestal avondmensen, van hen krijg ik meestal pas later in de ochtend reacties. Ik weet intussen hoe belangrijk ritmes zijn. Mijn team weet bijvoorbeeld dat ik hen al heel vroeg in de ochtend berichten en mails zal sturen, maar dat ze er pas later op hoeven te reageren.”

“Ik werk al tien jaar zeven dagen op zeven. Dat is nodig wanneer je een galerij hebt, want ik werk internationaal. Terwijl ik slaap, zijn de kunstenaars en handelaars in New York wakker en ik wil hun mails lezen zodra ik opsta. Dat doe ik terwijl ik ’s ochtends op de fiets sta.”

Kopen met emotie

“Ook tijdens de opnames van ‘Stukken van mensen’ beginnen we er vroeg aan. Rond zes uur, halfzeven zit ik al in de make-up. Het gaat er soms spannend aan toe, met veel emotie. Op voorhand krijgen we honderden kleine fotootjes te zien van kunstwerken, zodat we in het programma kunnen gaan voor werken die we ook echt willen kopen. Dat gaat soms over veel geld, dus je moet er zeker van zijn dat je het ook kan doorverkopen. In het nieuwe seizoen zit er bijvoorbeeld een Keith Haring bij. Heftig.”

Quote Mijn grote droom is om ooit een programma te maken over hoe het er in de kunstwe­reld aan toegaat. Ik merk dat veel mensen er geen idee van hebben. Sofie Van de Velde

“Mijn grote droom is om ooit een programma te maken over hoe het er in de kunstwereld aan toegaat. Ik merk dat veel mensen er geen idee van hebben, en het is zo boeiend maar vooral ook zo divers. Ooit stond ik bijvoorbeeld met Leonardo DiCaprio op een kunstbeurs in Bazel en hielp ik hem met het kiezen tussen een Basquiat of een Picasso. Een andere keer trok ik naar een bar in New York, omdat een vrouw me een korset van Frida Kahlo wilde verkopen, terwijl dat eigenste werk op dat moment bij mij thuis stond. Mensen proberen soms kunst te verkopen waarvan ze niet weten waar het werk zich bevindt. Die maken de handel kapot, en dat ­vertelde ik haar ook.”

“Mijn goede voornemen voor 2022 is om één dag per week vrij te houden. Op maandag wordt er geen kunst verkocht, dus denk ik eraan om die ochtenden te reserveren voor vriendinnen, om samen te gaan brunchen. Mijn rustmomenten beleef ik nu rond 18 uur ’s avonds, wanneer mijn man kookt en we samen eten met de kinderen. Ik jaag op het eten, dat wil zeggen: ik koop de ingrediënten. Daarna ga ik weer aan het werk, tot ongeveer 23 uur. De avond kan soms als een donkere deken over me heen vallen, maar ik laat dat gewoon gebeuren. Morgen is er namelijk een nieuwe dag, vol nieuwe, spannende mogelijkheden.”

