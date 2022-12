Gaëlle en Mathias zijn elkaars eerste en enige. “Ik stelde wel een pauze voor om andere horizonten te verkennen”

In 2003, nog voor alle datingapps, leren Gaëlle en Mathias elkaar online kennen. Zij valt voor zijn knappe lijf, hij voor de mooie woorden van ‘Fluosmurf’ in zijn inbox. De vonk is er al meteen, maar die ontspringt in het echte leven tot een ferme vlam. “We hielden onze vingers tegen elkaar. Toen een van ons ‘ET phone home’ zei, schoten we in de lach en begonnen we te zoenen.”

Elk liefdesverhaal kent een begin. Een krachtige klik. Een eerste kus. Een connectie die niet meer loslaat. In deze rubriek vertellen koppels ons over de vonk die hun vlam aanwakkerde.

Gaëlle: “Ik was 15 toen ik zijn profiel tegenkwam op Redbox, de voorganger van Netlog. De trend was om in elkaars gastenboek te schrijven. Kreeg je een bericht terug, was je missie geslaagd.”

Mathias: “Rond eindejaar had ik een bericht van een meisje dat zichzelf Fluosmurf noemde. Ze wenste me prettige feestdagen, waarop ik in mijn pen kroop.”

Mathias: “Positief. Gaëlle straalde iets uit en haar innerlijk sprak boekdelen. We hadden maar een zin nodig om elkaar te begrijpen, en dat is vandaag niet anders.”

Gaëlle: “Op basis van zijn foto’s vond ik vooral dat hij een mooi lijf en sprekende ogen had.”

Gaëlle: “Met de trein ging ik van Dilbeek naar Dendermonde, om een jongen te ontmoeten die niemand kende. Je kan je inbeelden hoe mijn ouders reageerden.” (lacht)

Mathias: “We gingen iets drinken in Dendermonde en daarna kwam ze mee naar mijn ouders.”

Mathias: “We hielden ET-gewijs onze vingers tegen elkaar, schoven zoals in de films dichter naar elkaar toe en deelden uiteindelijk een eerste kus.”

Gaëlle: “Die volgde twee weken na onze eerste ontmoeting. Een van de twee zei ‘ET phone home’, waarop we in de lach schoten en begonnen te zoenen.”

Gaëlle: “Nooit eerder had ik zulke diepe gesprekken, laat staan met een jongen. We konden drie uur aan de telefoon hangen en dan nog waren we niet uitgepraat. Ik was virtueel al verliefd.”

Mathias: “Nog voor we elkaar in het echte leven zagen, was er al een vonk, en dat gevoel nam toe toen Gaëlle en ik op mijn slaapkamer naar muziek luisterden.”

Mathias: “Zoals bij elk koppel zijn er gedurende de jaren meerdere haren in de boter geweest, maar ik weet niet meer wat het onderwerp van onze eerste ruzie was. Ik herinner me wel nog spanningen tijdens de zoektocht naar een geschikt huis, vooral omdat de moed ons soms in de schoenen zonk.”

Gaëlle: “Zodra we een koppel werden, wilde ik Mathias nooit meer kwijt, al vond ik het enigszins jammer dat ik nooit van iemand anders zou kunnen proeven. Toen we een jaar samen waren, stelde ik voor om een pauze in te lassen, zodat we andere horizonten konden verkennen, om vervolgens opnieuw samen te komen. Dat viel niet in goede aarde, maar dat was de wake-upcall die ik nodig had, want toen besefte ik dat ik alleen maar bij hem wilde zijn.”

Gaëlle: “Absoluut. Samen oud worden is de bedoeling, al zijn we tegelijk realistisch. Het kan altijd gebeuren dat we verliefd worden op iemand anders, maar in dat geval zouden we open kaart spelen, zodat we het nodige kunnen doen om onze relatie te redden.”

Mathias: “Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar als het van mij afhangt, zeg ik volmondig ja. Er mogen nog tal van hoofdstukken aan ons boek geschreven worden. Ons verhaal is nog lang niet verteld.”

Mathias: “Gaëlle en ik gaan richting de 20 jaar en dat hopen we te vieren in Ibiza, het eiland dat ons hart sneller laat kloppen. Ik hoop om samen nog veel leuke jaren te beleven, liefst in een schommelstoel al kijkend naar de zonsondergang.”

Gaëlle: “Het verlies van zijn ouders, een totaalverbouwing, kinderen opvoeden … We hebben al veel watertjes doorzwommen, maar ons liedje mag nog lang blijven duren.”

