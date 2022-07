Gaat liefde door de neus? ‘Pheromone perfume’ zou je onweerstaanbaar maken. Parfumeur licht toe

Liefde gaat door de maag, zo luidt het gezegde. Maar volgens de nieuwste hype op sociale media klaarblijkelijk ook door de neus. ‘Pheromone perfume’ is dé geurtrend van deze zomer. Als je die ene crush wil aantrekken, moet je slechts een flesje van dit wondermiddel kopen, klinkt het. Of het ook echt werkt? Parfumeur Kristof Lefebre licht toe: “Feromonen zijn lichaamseigen geuren die binnen de aantrekkingskracht tussen mensen een belangrijke rol zouden kunnen spelen.”

De traditionele Chanel N°5 en Miss Dior zijn verleden tijd, deze zomer draait het allemaal rond ‘pheromone perfume’. Het parfum is razend populair op sociale media. De hashtag #pheromoneperfume heeft op TikTok maar liefst 44,1 miljoen views.

De trend werd in gang gezet door TikTokker @erinduganjurchak. In haar virale video - die intussen 38,4 duizend likes heeft - test ze de ‘Pure Instinct Roll-On’ uit, een ‘door feromonen doordrenkte olie’ die te koop is op Amazon. “Het parfum zou zich moeten vermengen met de pH van je eigen lichaam en je gewoon onweerstaanbaar maken”, zegt Erin in de video.

De reacties zijn uiteenlopend. De een zweert dat het “mannen van alle leeftijden aantrekt” wanneer ze het parfum draagt, de ander gebruikt het “al maanden, zonder dat er een man bij komt kijken”. Of het nu echt werkt? Kristof Lefebre, parfumeur bij het Belgische parfummerk MIGLOT, legt het in geuren en kleuren uit.

Wat zijn feromonen?

First things first. Wat zijn feromonen precies? “Feromonen zijn, om het simpel te stellen, lichaamseigen geuren die de aantrekkingskracht tussen mensen zouden beïnvloeden”, legt Lefebre uit. “Geuren spelen ook een belangrijke rol bij dieren wanneer ze elkaar het hof maken. Maar veel onderzoekers stellen zichzelf nog steeds de vraag hoe dat nu eigenlijk zit bij mensen, en zijn er nog niet uit.”

Geen magic potion

Of de zogenaamde ‘pheromone perfumes’ nu ook doen wat ze beloven? De parfumeur staat er sceptisch tegenover. “Een magic potion waarmee je alle vrouwen of mannen voor je kan laten vallen, spreekt natuurlijk tot de verbeelding”, zegt hij. “Maar ik denk dat we het niet moeten overhypen. Dat het parfum zich met je lichaamsgeur mengt en daardoor een uniek luchtje produceert, geldt eigenlijk voor elk parfum. Bij iedere drager, of het nu om een mens of stukje papier gaat, zal een parfum anders ruiken. Bij mensen heeft dat te maken met de pH-waarde van je huid en je huidopbouw, niet specifiek met feromonen.”

Quote Aantrek­king is, net zoals parfum, gebaseerd op associa­ties en gevoelens. Parfumeur Kristof Lefebre

“Daarnaast gaat het ‘pheromone perfume’ er niet voor zorgen dat er een rij aanbidders voor je deur zal staan”, gaat Lefebre verder. “Bij aantrekking spelen veel meer factoren mee dan geur alleen. Het is, net zoals parfum, gebaseerd op associaties en gevoelens. Veronderstel dat je iemand leert kennen en je koopt voor die persoon een geurtje dat je zelf heel graag ruikt. Als de relatie op een bepaald moment stukloopt, zal je minder geneigd zijn hetzelfde parfum opnieuw te kopen omdat er gevoelens van de vorige relatie aan gekoppeld zijn.”

Warme huidgeur

De meeste feromonenparfums die je koopt in de winkel zijn trouwens gebaseerd op witte muskus, een geur die een beetje naar onze huid ruikt, legt Lefebre uit. “Vroeger, en nu nog steeds, werd dat in veel wasproducten en zepen gebruikt, waardoor we het associëren met de huid.” Deze geur voelt vertrouwelijk, wat het parfum zo populair maakt.

Quote Door een bepaald type geur na te bootsen, ruik je als het ware een vers gewassen huid. Parfumeur Kristof Lefebre

“Er bestaat zelfs een parfum dat de geur nabootst van de persoon die je mist”, vertelt Lefebre. “Het product heet ‘Missing Person’. Iedereen die het kocht en droeg, kon een geliefde ruiken. Straf hé, maar in feite gaat het om een vrij eenvoudige samenstelling. Ik noem het ook wel de ‘omhelzingsformule’. Deze formule is zo simpel en universeel opgebouwd met geuren, die voor véél mensen herkenbaar zijn. Het zit dus echt in je hoofd. Zoals bijvoorbeeld de witte muskus. Als je dan vraagt: ‘Ruik je je lief?’, dan zeggen ze ‘Ja, amai!’.”

“Daarnaast heeft het ook met cultuur te maken. Binnen een bepaalde cultuur kan die geur het idee van een warme, gewassen huid opwekken. Maar in een cultuur waar ze zich bijvoorbeeld wassen met zeep die een houtige geur heeft, zal dat parfum niet hetzelfde effect hebben.”

Vabbing Een andere trend die gebaseerd is op de wetenschap van feromonen, is ‘vabbing’. Hierbij gebruik je vaginale afscheiding als parfum om je seksuele aantrekkelijkheid te verhogen. TikToker Mandy Lee bracht de bal aan het rollen. Ze stelt in haar video dat je door te ‘vabben’ mensen aantrekt en het je helpt om dates te scoren. Intussen heeft de hashtag #vabbingtiktok 1,9 miljoen views. Quote We dragen allemaal parfum om ons goed te voelen in ons vel en om aantrekke­lijk te zijn. Maar een magic potion is het dus niet. Parfumeur Kristof Lefebre “Puur biologisch gezien zou het kunnen kloppen”, stelt Lefebre. “Maar ik zie het geen plaats hebben in onze cleane cultuur. We wassen ons dagelijks, gebruiken allerlei geurtjes om ons fris te voelen, ... Die vaginale afscheiding gebruiken hoort niet echt in onze maatschappij, ook al zou het wel een bepaalde “aantrekkingsgeur” kunnen hebben.” “Over feromonen bestaat sowieso nog discussie onder wetenschappers. Iedereen zou graag een magneet worden door een bepaalde geur. We dragen allemaal parfum om ons goed te voelen in ons vel en om aantrekkelijk te zijn. Maar een magic potion is het dus niet.”

