“Gaan we naar Caviar de la Nuit?” 35 Vlamingen over de seksuele verlangens die ze (nog) niet durven uiten

Waar zou je om vragen als je wist dat het antwoord ‘ja’ was? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 36.500 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “In Merols woorden: hou je bek en bef me.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lessen voor thuis: “Mensen willen buiten de monogame lijntjes kleuren, maar durven niet goed”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Er komen meteen een aantal clichés aan bod.

“Anale seks, orale seks of een week lang elke ochtend seks. Dat zijn antwoorden die veel voorkomen en die ik inderdaad verwacht had”, vertelt Uwe. “Tegelijk zijn er mensen die héél simpele dingen willen vragen aan hun partner, maar niet goed durven. Alleen als ze honderd procent zeker weten dat hun geliefde enthousiast zal reageren. Zoals: ‘Schat, wil je dat sexy lingeriesetje nog eens aandoen?’.”

“Dat is spijtig, hé”, zegt Uwe eerlijk. “Want dat is eigenlijk een doodgewone vraag. Daar hoef je toch geen gêne bij te voelen? Anderzijds zijn er ook mensen die sturen: ‘Dankzij Breek de Week is er meer bespreekbaar geworden met mijn partner.’ Dat doet me dan weer plezier, want dat betekent dat we wél vooruitgang boeken.”

Quote Mensen geven aan dat ze nieuwsgie­rig zijn naar een parenclub, trio’s of iemand extra in hun bed. Uwe Porters

En dan zijn er een aantal Vlamingen die iets meer out of the box denken. Of beter gezegd: buiten het klassieke keurslijf van de seksuele monogame relatie. “Mensen geven aan dat ze nieuwsgierig zijn naar een parenclub, trio’s of iemand extra in hun bed. Of ze willen eenmalig eens met iemand anders vrijen. Dat toont aan dat er een soort revolutie aan de gang is: mensen willen weleens buiten de monogame lijntjes kleuren, maar ze durven het alleen maar voor te stellen als ze weten dat hun partner het ermee eens is.”

Volledig scherm Uwe Porters. © Boudoir by Tine

Nog een antwoord dat af en toe terugkomt: ik wil graag eens naar een chique erotisch feestje zoals Caviar de la Nuit of naar de luxury playroom SPNKD. “Daar heb je de mogelijkheid om te proeven van iets stouter maar dat hoéft niet. Bijvoorbeeld: bij Caviar de la Nuit kan je gewoon de hele avond dansen, maar als je het wil, zijn er kamers waar mensen zich kunnen afzonderen.”

Volgens Uwe vinden mensen het erg fijn om die fijne lijn te bewandelen. “Het merendeel droomt niet per se van partnerruil, ze zijn gewoon op zoek naar spanning en nieuwigheid om de sensuele man of vrouw in zichzelf levend te houden. Dat ligt in lijn met wat de bekende relatietherapeut Esther Perel ooit heeft gezegd. Zij beweert dat je niet vreemdgaat omdat je niet meer bij je partner wilt zijn, wél omdat je je niet meer thuisvoelt bij de persoon die je geworden bent in de relatie. Met andere woorden: je mist de rush, spanning en het verlangen van in het begin. Door nieuwe situaties zoals Caviar de la Nuit op te zoeken, kan je die rush opnieuw creëren.”

Twijfel je al een tijdje om een voorstel te doen aan je partner? “Gewoon doen”, vindt Uwe. “Een nee heb je, een ja kan je krijgen. En als je partner er weigerachtig tegenover staat, heb je wellicht toch een goed gesprek gehad over je wensen en verlangens. En dat komt jullie liefdesleven alleen maar ten goede.”

Uwe Porters verkoopt ‘Breek de week’-kaarten. Een pakket met 30 verschillende kaarten met prikkelende illustraties kost 19,95 euro en kan je online bestellen.

In ons dossier lees je alle andere artikels uit ‘Breek de week en maak me week’: