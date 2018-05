Fris & fruitig: de ideale snacks voor op een warme dag Sandra Bekkari Sandra Bekkari

08 mei 2018

12u09 0 Nina Fruit boven snoep, koekjes en ijsjes? Dat is vaak een ‘klein’ discussiepuntje waar ouders en kinderen het niet helemaal over eens zijn. Maar … wat als je fruit er leuker kan laten uitzien dan snoep? Een paar dankbare trucjes om in je mouw te stoppen!

• Maak ‘nice cream’ van bananen. Het is geen écht roomijs (want: geen room en geen toegevoegde suikers), maar het komt wel aardig in de buurt: vries in plakjes gesneden bananen gedurende een tweetal uur in en pureer ze daarna in de blender tot een zachte, ijskoude mousse. Zo is het al heerlijk, maar wil je het ijs graag wat romiger, dan voeg je mascarpone, notenmelk of Griekse yoghurt toe aan het mengsel. Geef je ijsje ook naar hartenlust smaakjes, door aardbeien, blauwe bessen, frambozen, mango, cacaopoeder, koffie enzovoort mee te blenden.

• Ga voor het perfecte plaatje. Omdat het oog ook wat wil, maak je diertjes met stukken appel, banaan of besjes, prik je fruit op spiesjes of serveer je een fruitpizza (stukken fruit op een bodem van watermeloen!). Op Pinterest vind je hopen inspiratie voor vrolijke fruitplaatjes.

• Verpak het als een snoepje. Maak bijvoorbeeld eens ‘donuts’ van appel. Besmeer appelringen (ongeveer 1 cm dikke plakken, het klokhuis verwijder je met een appelboor) met Griekse yoghurt en versier met blauwe besjes, noten, zelfgemaakte granola of heel fijn gesneden stukken fruit. Of nog beter: laat je kinderen er zelf hun favoriete gezonde toppings op sprenkelen.

• Verfris ze met ijslolly’s. Gewoon fruit in stukken snijden, blenden en invriezen in lollyvormpjes: zo simpel kan het zijn! Voor een extra leuk lollyeffect kan je in kleurlaagjes werken: vul de vormen voor de helft met kleur één, laat een tweetal uur opstijven in de diepvriezer en voeg dan pas kleur twee toe. Zet de lolly’s weer in de vriezer.

• Maak een groot verschil met kleine details. Soms heeft fruit écht niet veel nodig om er spannender uit te zien. Zo kan je bijvoorbeeld framboosjes vullen met ‘frozen yoghurt’: doe wat Griekse yoghurt in een afsluitbaar plastic zakje en vries kort in. Knip daarna een hoekje van het zakje (ta-daaa: je eigen spuitzak!) en vul de frambozen met je zelfgemaakte fro-yo. Nog een leuk idee: haal met een meloenschep bolletjes uit een water- of andere meloen, doe ze op een satéprikker en vries een tweetal uurtjes in: een superfris tussendoortje.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN