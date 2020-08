Frieda Joris keert terug naar… de dochter van Kaat Tilley, Epiphany, net in coronatijden bevallen van haar eerste kind

Meer dan 30 jaar geleden interviewde ik modeontwerpster Kaat Tilley in Lubbeek, terwijl ze haar pasgeboren baby wiegde. Vandaag wacht haar dochter Epiphany (31) me op met haar een week geleden geboren meisje in de armen. “Mijn klein drolletje”, zucht de jonge moeder vertederd. “Mama is acht jaar geleden gestorven. Ze zou het zo zalig hebben gevonden om een kleinkind te krijgen. Ze had waarschijnlijk direct een kindercollectie ontworpen.”

Jarenlang hoorde journaliste Frieda Joris (69) voor deze krant confidenties aan. Waar ze was geweest, mocht Frieda altijd terugkomen. Dat doet ze nu: vijf jaar na haar pensioen gaat ze opnieuw praten met mensen die haar zijn bijgebleven.

Epiphany, dochter van Kaat Tilley

• Ontwierp een eigen lingerielijn

• Zette, samen met zus Rebekka (35), de collectie voort van hun moeder

• Opende in Gent restaurant Epiphany’s Kitchen

• Net mama geworden van dochtertje Artémise

Plaats van afspraak is ditmaal het restaurant ‘Epiphany’s Kitchen’ in de Burgstraat, vlak bij het Gentse Gravensteen. Een wondere wereld waar je weg kan dromen onder blauweregen en adembenemende kroonluchters. “We hebben dit restaurant geopend in december 2018. We dachten het eerst kleinschalig te houden, maar de zaken gingen onmiddellijk supergoed. Onze basis is veganistisch, een volwaardig plantaardige voeding waar je naar wens kaas, vlees of vis bij kan krijgen. We gebruiken geen geraffineerde koolhydraten, geen bloem, geen suikers en ons concept had succes, ook toen we na de lockdown mochten heropenen. Tot twee weken geleden met de nieuwe restricties de mensen plots wegbleven. Iedereen wordt megabang gemaakt. Ik hoop dat het tij snel keert, maar ik laat mijn geluk niet overschaduwen. Want ja, ik ben gelukkig. Al is het een lange weg geweest om op dit punt uit te komen.”

Je moet je eigen pad volgen, zei mama. Maar ik vond dat pad niet meer en ben gecrasht. Ik kon niks meer, ik geraakte niet eens meer uit mijn bed Epiphany, dochter van Kaat Tilley

Gekkenwerk

“We hadden geen tijd om te rouwen na de plotse dood van mama in juni 2012 aan een pneumokokkeninfectie. Mijn zus Rebekka en ik moesten een week later de zaken weer opstarten om elke maand de lening voor het huis in Asbeek te kunnen afbetalen. Mijn zus is fotografe en ik had al een eigen lingeriecollectie, maar we wilden vooral mama’s werk voortzetten. We maakten twee nieuwe dagcollecties en een trouwcollectie. We waren non-stop aan het werk, we moesten vooruit en wel zo snel mogelijk. Tijd om rustig na te denken was er niet. Het was... stevig. We hebben dat een jaar of vijf volgehouden.”

“Ik ben zo fier op mijn zus en op mezelf, want wat we toen hebben gepresteerd was gekkenwerk. Ik wou vroeger altijd met mijn moeder samenwerken en mama zei telkens: ‘Epi, je moet je eigen ding doen. Je moet je eigen pad volgen.’ Maar ik had geen idee meer wat mijn pad dan wel was. Mijn jeugd was gedaan, en ik ben gecrasht. Ik kon niks meer, ik geraakte niet eens meer uit mijn bed. Mijn zus heeft toen acht maanden alles alleen opgevangen. Chapeau.”

“Ik wou weg. Wou tijd en ruimte om te bezinnen en te overdenken wat ik met mijn leven zou doen. We hebben het domein in Asbeek verkocht en de dag nadat de akte was getekend, zijn mijn zus en ik naar Thailand vertrokken. Fantastisch, we hebben er een maand doorgebracht en dan ben ik nog acht maanden alleen doorgereisd.”

Plopsa-decorateurs

“Toen ik terug thuiskwam, zat het idee van een restaurant in mijn hoofd. Waarom? Ik kende daar iets van. Ik heb, samen met mijn zus, van kleinsaf aan thuis gekookt omdat onze mama daar de tijd niet voor had. We waren altijd heel bekommerd om mekaar en Kaat was al zoveel: moeder, zaakvoerder, organisator, ontwerper... Bekky en ik werden allebei superfoodies met een passie voor gezonde voeding. Vooral ik heb me daarin gaandeweg gespecialiseerd. Ik studeerde vroeger dans op de kunsthumaniora in Brussel en in die sector is slank zijn enorm belangrijk. Ik dacht: het kan niet zijn dat jezelf uithongeren de enige manier is om niet dik te worden. Ik heb daarenboven glutenintolerantie, ik verdraag geen lactose. Alle gerechten in mijn restaurant zijn daarom glutenvrij. Ik heb een kok in dienst, die mijn recepten perfectioneert.”

“Dit pand was een donker, benauwd kot met kleine ruimtes, maar ik zag onmiddellijk de mogelijkheden. We hebben zware verbouwingen gedaan. Vier generaties muren weggehaald en het plastic verwijderd waarmee alles was bedekt. Ook de verwarming en de elektriciteit hebben we volledig vernieuwd, waarna ik mijn creativiteit kon loslaten op het interieur. Ik heb decorateurs van Plopsaland in de arm genomen en mijn vriend Jan maakte alle tafels. Wij vormen een goed duo. Hij is superhandig, ik bedenk iets en hij voert het uit. De lampen, die enorme lusters, heeft mijn mama nog gemaakt. Als ik mijn ogen sluit, zie ik haar hier binnenwandelen en even opwippen, dat deed ze als ze enthousiast was. Ze zou, denk ik, trots zijn geweest. Ook de eigenaars van wie we het pand huren zijn superfier. Heel leuk.”

Oude molen

“De creativiteit en het enthousiasme, dat heb ik van mijn mama geërfd. Zij was een slimme ondernemer, al is ze een paar keer bedrogen door mensen die ze vertrouwde. Ik ben wat dat betreft anders. Ik heb, zoals mijn papa, het lef om in een afgrond te springen en risico’s te nemen, dat heb ik trouwens met dit restaurant bewezen. En ik heb nog zoveel wilde plannen. Ik ging een cocktailbar inrichten, maar door corona is dat uitgesteld. Ik wil een kookboek schrijven met de gerechten van het restaurant en de filosofie erachter. Een tweede restaurant openen zit ook in de pijplijn, maar dat moet allemaal wachten tot betere tijden.”

“Normaal zou ik het er moeilijk mee hebben dat al die plannen uitgesteld zijn, want ik heb een enorme prestatiedrang en ben streng voor mezelf. Maar eigenaardig genoeg heb ik nu veel minder stress. Het is alsof er een enorm pak van mijn schouders is gevallen, omdat er in mijn leven nog maar één zaak echt belangrijk is: mijn kind. Die honderden dingen die zich vroeger opdrongen, laat ik nu niet verder binnen. Relativeren noemen ze dat zeker?”

Ik mis mijn eigen moeder enorm in deze emotionele tijd. Ze heeft me gelukkig altijd goed omringd, ik heb een paar moederfiguren in mijn leven Epiphany, dochter van Kaat Tilley

“Tegelijkertijd ben ik heel kwetsbaar en overgevoelig geworden. Mijn hormonenhuishouding ligt nog helemaal overhoop, soms is de druk zo hoog dat ik onverwachts in tranen uitbarst, maar dat helpt, dat lucht op. Ik ben supergraag mama en ik mis mijn eigen moeder enorm in deze emotionele tijd. Ze heeft me gelukkig altijd goed omringd, ik heb een paar moederfiguren in mijn leven. Maar ik mis haar zo als persoon. Heel spijtig dat we die zwangerschap en geboorte niet samen hebben kunnen beleven en delen.”

“Met Rebekka die vijf jaar ouder is, ben ik heel close. We hebben heel verschillende karakters, maar we kennen mekaar door en door en weten hoe we met mekaar moeten omgaan. In onze jeugd hebben we veel ruzie gemaakt, maar na de dood van mama zei mijn zus: ‘Epi, nu gaan wij voor mekaar zorgen.’ En we hebben dat, echt waar, gedaan. Bekky is meter van Artémise. In de namen van mijn dochter zitten al mijn geliefden. Ze heet Artémise Tilly De Coster- Vanderhaeghen. Een mondvol, ja. Tilly is een knipoog naar mama, haar naam werd in de pers heel vaak zo verbasterd. De Coster is de achternaam van mijn man en Vanderhaegen die van mij, Rebekka en uiteraard ook mijn vader. Iedereen is betrokken, zo wou ik het.”

“Ik vind het heel spijtig dat mijn vriend Jan mijn moeder nooit heeft gekend. We hebben mekaar een paar jaar geleden op een tuinfeest ontmoet en de bliksem sloeg in, hoewel zijn 19 jaar wel heel jong leek naast mijn 29 lentes. Maar hij is heel volwassen en na een week woonden we al samen. Zo’n lieve man. Bij hem kan ik volledig mezelf zijn, al klinkt dat gezapig. Hij geeft me, ondanks al die zwangerschapskilo’s en vuile pampers, nog altijd het gevoel dat ik knap en sexy ben. Ik mag mijn pollekes kussen.”

“Jan en ik hebben in Sint-Lievens-Houtem voor een appel en een ei een oude molen gekocht, misschien nog schoner dan het huis in Asbeek. Volledig bric-à-brac maar mega-idyllisch. We gaan die samen verbouwen, we hebben er tijdens de lockdown al veel aan kunnen werken. We kunnen nu één kamer bewonen, meer hebben we voorlopig niet nodig.”

Hoogzwangere huilebalk

“Een paar weken geleden wou ik Jan het huis in Asbeek tonen. Ik stapte er binnen en wou vragen of we even rond mochten kijken, maar ik begon zo te huilen dat ik geen woord meer over mijn lippen kreeg. Het moet nogal een zicht zijn geweest, die hoogzwangere huilebalk. Ik was enorm verrast dat er niets veranderd was, zelfs mijn slaapkamer was nog hetzelfde. Misschien regent het er zelfs nog binnen zoals toen wij er woonden en het geld niet hadden om het dak te herstellen. In het atelier van mama wordt nog altijd creatief werk verricht, er is nu een pottenbakkersatelier. Ze zou het tof hebben gevonden.”

