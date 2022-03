Freya leeft 20 jaar met kanker en lanceert platform voor medepatiënten: “Soms wil je géén getuigenissen lezen”

“Van een zorgeloos leven waarin gezondheid geen issue was, kwam ik plots terecht in een wereld van zieke mensen.” Een kankerdiagnose komt binnen als een mokerslag. Freya Rowaert (43) weet er alles van: ze leeft al twintig jaar met de ziekte. Vlak na je diagnose word je overspoeld met informatie, maar Freya vond dat het menselijke aspect daarin vaak miste. Daarom lanceerde ze zelf een platform. “Ik wil anderen geruststellen. Die onzekerheid en stress, dat is perfect normaal.”

“Ik was 23, ik was drie weken samen met mijn lief en had net een nieuwe job. De wereld lag aan mijn voeten. En dan kreeg ik plots die diagnose.” Freya ging het ziekenhuis binnen om een vetbolletje onder haar oksel te laten wegnemen en wandelde buiten als kankerpatiënt. Twintig jaar, elf operaties, twee reeksen chemotherapie en radiobestraling en een geamputeerde arm later, is ze chronisch kankerpatiënt. Maar daarnaast is ze ook partner van Tim en mama van Titus (14) en Leonie (9).

“Een kankerdiagnose komt sowieso hard binnen. Van een zorgeloos leven waarin gezondheid geen issue is, kom je plots terecht in een wereld van zieke mensen”, zegt Freya. “Extra lastig is dat artsen vaak lijken te vergeten dat er achter de patiënt ook een mens zit. Je bent een mama, partner, vriendin, werknemer,... En je wil al die rollen blijven vervullen, ook al ben je ziek. Dat maakt een kankerdiagnose nog moeilijker.”

Quote Na mijn diagnose kwam er een golf van feitelijke informatie op me af. Freya Rowaert

“In mijn geval voelde ik me goed, vlak voor ik de diagnose kreeg. En dan zei die dokter plots: ‘Sorry, maar het gaat helemaal niet goed met jou. We gaan de komende maanden veel onderzoeken en behandelingen moeten doen.’ Er kwam een golf van feitelijke informatie op me af. Probeer al die medische termen maar eens te begrijpen, dat was zo overweldigend. Plus, er was weinig aandacht voor het emotionele, terwijl je je emoties niet kan loskoppelen van de ziekte.”

Vier keer hervallen

Als reactie daarop stampte ze nu het platform Klare Kijk op Kanker uit de grond. “In de eerste plaats wil ik alle moeilijke termen die je te horen krijgt, verzamelen op één plaats en duidelijk uitleggen.” Daarvoor werkte Freya samen met wetenschapper Hetty Helsmoorter. “Zij heeft acht jaar lang onderzoek naar kanker gedaan en is nu een ‘wetenschapswatcher’ die de wetenschap op een heldere manier wil uitleggen aan het grote publiek.” Naast het informatieve komen er op Klare Kijk op Kanker ook menselijke topics aan bod. “Hoe praat je met je omgeving over kanker, bijvoorbeeld?”

Ik heb mijn eigen miserie

“Bij elke kankerpatiënt komen er bovendien veel vragen naar boven, zeker als je net voor je behandeling staat. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Hoe komt het dat ik kanker krijg? Er is al heel veel informatie te vinden vóór kankerpatiënten, maar weinig informatie door kankerpatiënten. Er bestaan heel duidelijke video’s van UZ Leuven en Kom Op Tegen Kanker, maar dat is dan een oncoloog, psycholoog of sociaal assistent die aan het woord is. Niet de patiënt.”

“Wat je wel vaak terugvindt, zijn getuigenissen van andere patiënten. Die zijn zeer waardevol, maar niet voor iedereen. Sommige mensen zeggen: ik heb mijn eigen miserie, dus ik wil zulke dingen niet lezen. Maar dat betekent niet dat ze geen tips en tricks willen vanuit het perspectief van iemand die hetzelfde meemaakt. Dat is wat ik met Klare Kijk Op Kanker wil bieden. Ik wil anderen geruststellen. Die onzekerheid en stress, da’s perfect normaal.”

Het platform werd gelanceerd op 4 februari, Wereldkankerdag. “Momenteel is de inhoud nog beperkt tot video’s met mijn verhaal en tips, en heldere wetenschappelijk uitleg van Hetty Helsmoortel. Maar het platform zal voortdurend blijven groeien.”

Quote Het zou fijn zijn om van de kanker af te zijn, maar ik ben nu niet meer zo bezig met genezen als ultieme doel. En dat heeft me wel rust gegeven. Freya Rowaert

Koffiedik kijken

Tot 2020 onderging Freya nog zware bestralingen, maar momenteel heeft ze geen actieve ziekte. “Ik ben in december nog op controle geweest, en die resultaten waren goed. Maar het blijft hout vasthouden en koffiedik kijken. Ik was altijd enorm bezig met genezen, genezen, genezen. Toen ik twee jaar geleden hoorde dat de kanker na vijf jaar opnieuw teruggekeerd was, was dat een grote domper. Sindsdien heb ik beseft dat ik het anders moet bekijken: de kans bestaat dat de kanker terugkeert, en ze zal waarschijnlijk altijd een deel van ons leven uitmaken. Het zou fijn zijn om ervan af te zijn, maar ik ben nu niet meer zo bezig met genezen als ultiem doel. En dat heeft me wel rust gegeven.”

