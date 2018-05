Fotoserie toont wat het écht is om moeder te zijn Liesbeth De Corte

16 mei 2018

10u56

Bron: BoredPanda 3 Nina Kinderen kunnen echte engeltjes zijn, maar eerlijk is eerlijk: er zit ook een duiveltje in verscholen. Ze laten je geen seconde met rust en volgen je tot op het toilet en tot achter de kookpotten. Om aan te tonen dat het moederschap niet altijd perfect moet zijn, maakte de Amerikaanse Giedre Gomes een ontzettend eerlijke, herkenbare én grappige fotoreportage.

“Iedereen benadrukt altijd hoe speciaal het moederschap is. Er zijn gewoon geen woorden voor de band die je hebt met je kind. Het is als een magische tocht waar je zoveel uithaalt”, zo steekt Giedre Gomes van wal. “Ik ben het daar zeker mee eens. Ik vind het geweldig om mama te zijn. Het is de beste job in de wereld. Ik heb zelf twee zoontjes en ik hou ontzettend veel van hen, maar het is zeker niet altijd rozengeur en maneschijn.”

Volgens Gomes is er dus een keerzijde aan de medaille. “Moederschap is niet meer weten wat het is om lang te kunnen slapen, je kuist meer stront op dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Je hebt geen privacy meer, zelfs niet in de douche of op toilet. Er komt een moment dat je je eigen T-shirt gaat gebruiken om een vuile neus proper te maken. Je leert hoe je alles met één hand moet doen, terwijl je met de andere je baby probeert vast te houden,” zo somt ze op. “Maar ik zou het niet anders willen.”

Door de beelden van perfecte moeders die we maar al te vaak zien opduiken in advertenties of op sociale media, durven we die realiteit al eens te vergeten. Om ons er aan te doen herinneren wat moederschap écht is – denk: veel pampers, geen privacy – besloot de 35-jarige Giedre een fotoreeks te maken. Het resultaat kan je bewonderen op haar Facebookpagina, Instagramaccount en website. Wij selecteerden alvast onze favorieten.