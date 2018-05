Fotoreeks toont vrouwen zonder make-up: acne mag geen taboe zijn Margo Verhasselt

28 mei 2018

10u07

Bron: The Independent 0 Nina Dat we van ons lichaam moeten houden, wordt van de daken geschreeuwd. Een maatje meer, geen perfecte coupe, geen ellenlange benen? Het zou in principe allemaal geen probleem mogen zijn. Al is er een gebied dat door velen nog steeds als taboe beschouwd wordt: de huid.

'Jeugdpuistjes' worden ze genoemd. Al blijven ze jammer genoeg vaak veel langer voorkomen dan de 'jeugd' dat soms doet. Bij de meesten is de huid nog nét niet vergelijkbaar met die van een baby en dat kan soms voor een flinke portie schaamte zorgen. Al is een rood hoofd niet meteen een match made in Heaven wanneer je juist van roodheid af wil. Fotografe Sophie Harris-Taylor neemt het heft in handen en besluit door haar lens vrouwen met een niet perfecte huid in beeld te brengen. Haar manier om zo het stigma rond huidaandoeningen weg te werken.

De Londense fotografe kreeg vroeger zelf te maken met een vorm van acne en besloot haar zwakte als een sterkte te gebruiken in een nieuw project dat de naam Epidermis krijgt. De fotoreeks toont vrouwen die geen laagje make-up dragen en heeft de bedoeling de diversiteit die onze huid meebrengt in de verf te zetten.

"De beelden, films en magazines die ik zag als jong meisje toonden erg onrealistische beelden van schoonheid. Als je niet in de buurt kwam, welke hoop was er dan nog voor jou?" legt ze uit aan i-D.

Thea, Epidermis Sharing some more of my new series Epidermis - here the incredible @theagajic Een foto die is geplaatst door null (@sophieharristaylor) op 03 mei 2018 om 10:08 CEST

Another from Epidermis the incredible @holyserukenya out in @refinery29uk @i_d this week. Een foto die is geplaatst door null (@sophieharristaylor) op 02 mei 2018 om 10:09 CEST

Sharing some more of my latest series Epidermis - This is the beautiful Louise embracing her skin in such a positive light - check out her insta @louisereeby Een foto die is geplaatst door null (@sophieharristaylor) op 08 mei 2018 om 09:58 CEST