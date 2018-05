Fotograaf maakt prachtige foto’s van roodharigen tegen pesten Liesbeth De Corte

13 mei 2018

09u04 3 Nina Mensen die anders zijn worden jammer genoeg vaak geplaagd of zelfs gepest. Zo ook mensen met rood haar. Ze zijn wereldwijd met amper 2 procent van de bevolking, maar vallen best op. Wij vinden rosse lokken eerlijk gezegd prachtig, en fotografe Bianca Duimel deelt die mening. Om gepeste roodharigen een hart onder de riem te steken, lanceerde ze een opmerkelijk project.

Duimel is geboren in het Nederlandse dorp Utrecht, maar is als tiener verhuisd naar Nieuw-Zeeland. Op een dag leerde ze in de fitness een meisje kennen, Brodie Lee, met prachtig lang, rood haar. “Haar moeder vertelde me dat het meisje veel complimentjes kreeg over haar coupe, maar dat de dochter zeker evenveel gepest werd. Brodie had het bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk op school. De vrouw, die eveneens ros is, gaf toe dat ook zij heel haar leven was uitgelachen door haar kapsel.”

Om die reden stampte de fotografe het project Red Matters uit de grond. Duimel besloot om allemaal roodharigen voor haar lens te zetten om te benadrukken dat pesten not done is. In totaal maakte ze al meer dan 170 portretten, die ze bundelde in twee boeken. Haar laatste boek zal je eind deze maand kunnen kopen op haar website. Wij geven je alvast een vooproefje.

Meer foto’s bekijken? Surf naar haar Facebookpagina of haar website.