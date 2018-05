Foodtrend van zwarte ijsjes komt nu ook naar ons land Liesbeth De Corte

04 mei 2018

09u48

Bron: Gazet van Antwerpen 4 Nina Dit weekend schieten de temperaturen opnieuw de lucht in, en dat betekent: terrasjes, barbecues en smeltende ijsjes à volonté. Wie graag de hippe vogel wil uithangen, kan vanaf morgen terecht bij de nieuwe zomerbar Sunset Beach voor pikzwarte ijsjes.

Om van een zwart ijsje te smullen, moesten we tot voor kort een reisje boeken naar Los Angeles, New York of Azië. Maar tegenwoordig kunnen we ook gewoon in Antwerpen terecht voor de donkere lekkernij. Meer bepaald in de zomerbar Sunset Beach, die morgen de deuren opent aan de Jordaenskaai in Antwerpen.

De bolletjes worden geschept door het cateringbedrijf van Yasmin Najmi, La Canasta. Niet alleen de ijscrème is zwart, maar ook het hoorntje. Wat nu exact voor de donkere kleur zorgt, wil Yasmin liever geheimhouden.

Toppings

Smulpapen hebben de keuze tussen twee verschillende soorten softijs: het zwarte vanille-ijs en een ander smaakje, dat elke week verandert. Dit weekend kan je je verwachten aan aardbei-ijs! Om elke zoete verfrissing af te maken, kan je ze bestrooien met topings als popcorn, koekjes, chocolade- of karamelsaus. Een beetje vergelijkbaar met het concept van frozen yoghurt dus.

Can you guess the flavor of this? 🖤🙌😋🍦 Tag someone who would love this☝️👯 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 Credit: @black ⸏ #icecream #blackicecream Een foto die is geplaatst door null (@luxurywomanworld) op 23 apr 2018 om 09:31 CEST

Wie het zwarte ijs zelf wil proeven, kan vanaf dit weekend een bezoekje brengen aan Sunset Beach. Jordaenskaai 27, Antwerpen.