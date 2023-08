Foodsharing op restaurant ligt onder vuur. Terecht?

Nacho's, een plankje charcuterie of een heel driegangenmenu in kleine bordjes: food sharing is tegenwoordig ontzettend populair. Of is dat maar schijn? Steeds meer tegenstanders laten van zich horen. Wat is er zo mis met dit concept? Een diëtiste en psychologe geven hun mening.

Van bruschetta's en zoete aardappelfrietjes tot kippenvleugels of een kaasplank: zulke sharing dishes zie je tegenwoordig overal. Je proeft zo van alles een beetje, misschien iets dat je anders nooit zou eten en betaalt niet de volle pot.

Restaurants met een dergelijk concept schieten ook als paddestoelen uit de grond. Maar wat klinkt als een tof groepsgebeuren, kan toch op steeds meer haters rekenen. Aanstellers, of hebben ze gelijk?

Een greep uit Vlaamse reacties. “Die ene vriendin gaat als een veelvraat tekeer”

Joey uit ‘Friends’ was alvast duidelijk: eten delen doet hij absoluut niet. Veel Nederlanders herkennen zich in zijn iconische uitspraak. Zo blijkt uit de podcast van de Nederlandse Gwen van Poorten en Geraldine Kemper, waarin Gwen van mening is dat het concept verschrikkelijk is. Ook Vlamingen hebben een heel uitgesproken mening over foodsharing, volgens een rondvraag op de Instagrampagina van NINA.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Je betaalt precies meer om minder te eten”, zeggen er een paar. “Dat noem ik geen eten”, aldus een ander. “Iedereen zit er met zijn vingers in, dat vind ik vies”, zegt nog een lezeres. “Dippen, de helft van je stokje eten en dan nog eens dippen. Draai je stokje dan om alsjeblieft.”

“Ik hou mij in, waardoor ik vaak met honger vertrek”, aldus nog iemand. “Die ene vriend(in) die als een veelvraat tekeergaat en alles opschrokt, waardoor er niets voor jou overblijft”, noemt een ander. En dan is er het dilemma van dat laatste schaambrokje of een oneven aantal stuks op een bord. Ja, dat klinkt allesbehalve gezellig.

Waarom is het voor sommige mensen echt niet geschikt? Een diëtiste en psychologe weten het

Volgens diëtiste Sanne Mouha is het grootse nadeel aan foodsharing dat je vaak niet weet wat je allemaal binnenkrijgt. “Je eet een beetje van dit, een beetje van dat en verschillende gerechten door elkaar. Zo heb je geen overzicht van wat je eet en hoeveel. Jezelf overeten is een groot risico, ook omdat je alles wil proeven.”

Je wil automa­tisch iets te pakken krijgen voor het weg is. Gezond is dat niet Sanne Mouha, Diëtiste

“De meeste mensen eten ook een pak sneller. Dat doen we vrij automatisch als er maar een beperkte hoeveelheid hapjes op een schotel ligt en de groep aan tafel groot is. Je hoopt namelijk iets te pakken te krijgen voordat het weg is. Gezond is dat niet.”

Dat mensen graag een gevoel van controle hebben, speelt ook mee, aldus klinische psychologe Hannah Both. “Die zet je bij foodsharing op het spel. Je hebt geen 100 procent controle over wat je eet, of je wel genoeg gaat hebben én hoeveel geld je gaat uitgeven.”

Volledig scherm Links: Diëtiste Sanne Mouha. Rechts: Klinische psychologe Hannah Both. © Steven Richardson / rv

Natuurlijk bestaat er dan ook een kans dat je te weinig eet, zegt de diëtiste nog. “Dat kan aan die typische Belgische bescheidenheid liggen. Mensen vinden het soms te gênant om dat laatste schaambrokje op te eten. Met het gevaar dat ze met een hongerbuik kampen achteraf en dan toch ongezonde dingen gaan eten.”

‘Wat gaan mensen dan wel niet denken van mij?’, vraag je je dan af. Dat is vermoeiend Hannah Both, Psychologe

“Het is ook een soort onuitgesproken sociale regel”, zegt Both. “‘Is het wel gepast om dat laatste stukje te nemen? Wat gaan mensen dan wel niet denken van mij?’, vraag je je dan af. Dat is vermoeiend en kan een reden zijn waarom mensen hun eten liever niet delen.”

“Foodsharing houdt ook in dat je soms iets zal eten dat jij persoonlijk niet zo graag lust”, aldus de psychologe. “Je moet durven openstaan voor nieuwe dingen en dat is moeilijk voor sommige mensen.”

Wat dóé je nu best met dat schaambrokje? En voor wie is foodsharing een goed idee?

Toch kan foodsharing een gezellig gebeuren zijn, zegt Sanne Mouha nog. “Daarnaast kan je ook makkelijk groenten bestellen, die raken toch wel weer op. Zo kan je ook kiezen wat jij graag eet.”

Al vindt ze het concept eerder geschikt als voorgerecht dan een diner, en ook lang niet voor iedereen. “Ben je een kleine eter en kan je goed aanvoelen wanneer je genoeg hebt? Dan zijn zulke kleine, verschillende gerechten ideaal. Heb je geen goede portiecontrole, dan raad ik sharing plates niet aan.”

Volledig scherm © ThinkStock

En voor eens en voor altijd: wat doe je met die drie bitterballen als jullie met een groepje van vier zijn? “Spreek het gewoon uit”, tippen beide experts. “Zeg bijvoorbeeld iets als: ‘Is het oké als ik dit stukje pak, als niemand anders het wil?’ of ‘Ik ga dit opeten, want niemand neemt dit toch.’ Nog een voordeel: je kan altijd bij bestellen.”

Lees ook: