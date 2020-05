Elke dag vers Gesponsorde inhoud Foodgasm gegarandeerd: zo maak je de ultieme Amerikaanse steak sandwich (met verse looksaus!)

28 mei 2020

De steak sandwich is zo’n beetje het nationale belegde broodje van de Verenigde Staten. En altijd heerlijk decadent. Wij maken een versie met frisse groenten, ovenfrietjes en als kers op de taart: zelfgemaakte looksaus. Oh. My. God!





Wat heb je nodig (voor 4 personen)

500 g gepelde steak

2 ciabatta

3 uien, in dunne ringen

1 teentje look, geperst

2 el citroensap

handvol rucola

2 tomaten, in plakjes

4 grote aardappelen

150 g mayonaise

2 el bruine suiker

1 el azijn

50 g bloem

boter

zonnebloemolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Boen de aardappelen schoon en snij ze in frietjes. Spoel onder koud water en dep droog. Hussel de frietjes met wat zonnebloemolie. Strooi er lichtjes bloem over en schud de frietjes op zodat ze allemaal met bloem zijn bedekt. Kruid met zout en verdeel ze over een met bakpapier beklede bakplaat. Zet 20 minuten in de oven. Verhoog de oventemperatuur naar 200°C, keer de frietjes om en zet ze nog eens 15 minuten in de oven tot ze krokant zijn.

2. Meng ondertussen de mayonaise met de knoflook en het citroensap. Kruid met peper en zet in de koelkast.Bak de uiringen in boter tot ze zacht en goudbruin zijn. Voeg de suiker en de azijn tot en kruid met peper en zout. Schep om en laat nog 10 minuten op een laag vuur bakken.

3. Kruid het vlees met peper en zout en bak in hete boter 4 minuten langs elke kant. Snij daarna in plakken. Halveer elke ciabatta in de breedte. Snij elk stuk open en besmeer de bodems royaal met de lookdressing. Beleg met rucola, plakjes tomaat, steak en de gekarameliseerde ui. Sluit de sandwiches en serveer met de frietjes.

