Fond de teint aanbrengen in 4 stappen mv

21 augustus 2018

07u53

Bron: elle.com 0 Nina Foundation is een wondermiddel. Als je hem juist aanbrengt merk je hem niet eens op. Je huid ziet er gewoon beter én mooier uit. De nieuwste make-upborstels en sponsjes worden tegenwoordig bijna naar ons hoofd gesmeten. Daardoor kan het lijken alsof je effectief les moet volgen om het product aan te brengen, maar niets is minder waar. Zo krijg je een perfecte look in een-twee-drie.

1. Voorbereiding

Een gehydrateerde en gescrubde huid is alles wat je nodig hebt voor een goed begin. Is je huid droog en heb je last van velletjes? Dan is de kans groot dat het product niet goed op je huid gaat reageren en er gewoon gaat 'aanhangen'. Een beetje olie of serum aanbrengen voor je fond de teint opdoet is de juiste start.

2. Ga base-ic.

Bekijk de basis van de producten die je gebruikt voor je aan het smeren gaat. Is je dagcrème op basis van olie? Kies dan ook voor een primer en foundation met die basis. Daniel Martin, de make-upartiest van Meghan Markle, is het daarmee eens: "Ik werk persoonlijk het liefst met producten op basis van water. Die smelten beter in elkaar en je kan de lagen beter opbouwen." Bekijk even op het label van het flesje welke basis het product heeft zodat je zeker bent dat het matcht.

3. Je hebt meer dan een borstel nodig

Martin vertelt ook dat hij zowel een borstel als beautyblender gebruikt voor de perfecte look. Met een grote foundationborstel brengt hij het product van de binnenkant van het gezicht naar buiten aan, met een vochtige beautyblender gaat hij erover voor een natuurlijke finish.

4. Less is more

Een heel gezicht van een laag make-up voorzien is niet altijd nodig. Je kan evengoed alleen fond de teint aanbrengen op de plaatsen waar je het nodig hebt. Last van rode wangetjes? Doe er een laagje foundation op en je onzekerheid is meteen gecamoufleerd.