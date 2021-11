Floriste Loes houdt van bohemien levensstijl. “Met een hoed straal je meteen een andere vibe uit”

Loes van Look — aka Wildflowers and Wodka — ken je misschien dankzij haar prachtige, rebelse boeketten. Ook haar kleerkast ademt dezelfde bohemien sfeer uit. “Ik ben zacht, maar ook een wildebras. Romantisch, maar edgy. Die tegenstrijdigheid vind je terug in alles: mijn levensstijl, mijn interieur, mijn kleding.” Aan de hand van haar signature look vertelt Loes hoe ze haar outfits samenstelt en waar ze rekening mee houdt tijdens het shoppen. “Wijde kleding werkt sowieso.”

Wie is Loes van Look? • 31 jaar

• Bloemstylist, online flower coach en oprichtster van Wildflowers and Wodka

• Auteur van het boek Bohemien Bloemschikken

Wie Loes zoekt op Instagram, vindt haar als ‘Wildflowers and Wodka’. Ze heeft haar naam niet gestolen: als florist maakt ze prachtige, unieke boeketten die ook een tikkeltje rebels zijn. “Wie mijn bloemstukken omschrijft, beschrijft ook mijn persoonlijkheid. Romantisch, maar edgy. Ik ben zacht, maar ook een wildebras. (lacht)”

“Die tegenstrijdigheid vind je niet alleen terug in mijn werk, maar in álles. Mijn levensstijl, mijn interieur, mijn kleding. Enerzijds hou ik erg van het bohemien sfeertje, dat ademt vrijheid en een ongebonden gevoel uit. Anderzijds past de stijl van een typische Parisienne ook erg bij mij. Lekker nonchalant.”

Volledig scherm Loes van Look. © Aline Sepp

Dat Parijs een zekere aantrekkingskracht op haar uitoefent, is zeker. Nogal impulsief heeft ze beslist om er een tijdje te gaan wonen, en als dat meevalt, wilt Loes misschien zelfs fulltime verhuizen naar de stad van de liefde. “Parijs geeft me zoveel joie de vivre. Dat vind ik belangrijk. Ik leef niet om te werken, ik werk om te leven. Die mentaliteit leeft erg in Parijs, zeker in vergelijking met andere grote steden zoals New York of Londen. Het is normaal als je om 11 uur ’s ochtends nog een koffietje drinkt op een terras, de krant leest en ondertussen je mails checkt. En om 16 uur wordt er collectief beslist om wijn te ontkurken. Dat leefritme bevalt me wel. (lachje)”

Twintig wikkeljurken

Bovendien is de Franse hoofdstad een uitstekende plek om te shoppen. Loes: “Ik ben verslaafd aan de collecties van het Franse merk Sézane. Volledig mijn dada. De schoenen die ik op de foto draag, heb ik bijvoorbeeld hier gekocht. Mijn zwarte wikkeljurk is van het Deense label Ganni, maar kocht ik in het Franse shoppingcentrum Samaritain. Mijn hoed, van het Australische Lack of Color, vond ik in diezelfde winkel. De blazer heb ik al járen en komt van... (denkt even na) Uniqlo.”

Quote Een losse wikkeljurk met grote mouwen is het summum van de boho-stijl Loes van Look

“Een blazer is een typisch kledingstuk dat elke Parisienne in haar kleerkast heeft hangen. Het maakt een outfit gestyled, maar niet te preppy. Een losse wikkeljurk met grote mouwen is dan weer het summum van de boho-stijl. Zo heb ik er minstens twintig”, vertelt Loes. Haar collectie hoeden is eveneens niet kleintjes. “Da’s een ‘lui’ trucje van mij. Combineer een simpele outfit met een hoed, en je straalt meteen een andere vibe uit.”

Over het algemeen zijn er niet zo veel Vlamingen die met een grote hoed op straat komen. Daardoor springt Loes snel in het oog, merkt ze zelf. “Als ik een hoed op heb, stappen mensen sneller op me af. Om de weg te vragen of een complimentje te geven. Dus ik heb wel het gevoel dat ik meer opval, ja.”

Volledig scherm Loes van Look. © Aline Sepp

Naast haar hoeden heeft Loes nog een vaste set accessoires en juwelen, die ze om haar hals en handen draagt. Voor elk nieuw stuk dat een vaste plaats krijgt in de verzameling is ze best kritisch. “Met het risico dat ik nu nogal bijgelovig klink: een juweel moet niet alleen mooi zijn, er moet ook een betekenis achter zitten. Ik heb bijvoorbeeld een aantal kettingen van het Belgische merk Nimzu. Daar hangen bedeltjes aan die symbool staan voor wijsheid en vrouwelijkheid, wat volledig bij mij past.”

Qua ringen koopt Loes alles vintage. “Ik ben verslaafd aan Instagrampagina’s die vintage ringen verkopen. Daar kan ik op blijven scrollen. Menina Amsterdam is er zo eentje, net als Wild Heart Treasures of Linda’s Opal. Drie aanraders om te volgen.”

Natuurlijk kleurenpallet

Kortom, voor een typische bohemien kleerkast zijn een wikkeljurk, hoed en vintage ringen al een goede start. “En cowboylaarzen”, voegt Loes er enthousiast aan toe. “Wijde kleding werkt sowieso. En als je veel laagjes over elkaar draagt — een gilet over een blouse, bijvoorbeeld — wordt je look ook wat nonchalanter.”

Nog een tip van Loes: kies voor een natuurlijk kleurenpalet. “Felblauw of fuchsia past niet bij mij. Ik koop enkel kledingstukken in zwart, wit en natuurlijke kleuren zoals beige of terracotta. Dat komt trouwens goed uit, want voor mijn werk maak ik geregeld Instagramfoto’s van mezelf, en de kleuren van mijn kleding sluiten dan mooi aan bij de branding van ‘Wildflowers and Wodka’. (lacht)”

Gevoelsmens

Loes is een echte go-getter. Als ze iets wil, dan gaat ze ervoor. “Mijn mama zei vroeger altijd: ‘Als Loes iets in haar kop heeft zitten, zit het niet in haar gat.’” Met andere woorden: ze is energetisch, een doorzetter, iemand die recht op haar doel afgaat. “Dat begint al ’s ochtends voor de kleerkast. Vijf minuten voor ik naar een afspraak moet vertrekken, moet ik vaak nog bedenken wat ik ga aandoen, en die items moet ik vervolgens nog strijken.”

Dat komt niet doordat Loes een pure chaoot is, wel omdat ze een gevoelsmens is, zo zegt ze zelf. “Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik moet voelen wat ik wil dragen. Ben ik vrolijk en heb ik zin om me op te kleden? Of ben ik eerder mèh, en ga ik voor een losse, comfortabele broek met elastiek?”

Volledig scherm Loes van Look. © Aline Sepp

Volledig scherm Loes van Look. © Aline Sepp

“Hoe ouder ik word, hoe selectiever ik ben op modevlak”, vertelt de florist nog. “Kleding mag gewoon niet vervelend zitten. Vroeger kon ik bijvoorbeeld hoge hakken dragen, nu kan ik dat niet meer verdragen. Op dat vlak ben ik een praktische oma geworden. Alles moet comfortabel zijn, ik moet de vrijheid hebben om te bewegen zoals ik wil, anders komt het niet in mijn kleerkast.”

Heeft ze écht geen tijd? Dan haalt Loes zonder verpinken een zwarte wikkeljurk uit de kast. “Ik heb er zo veel, er hangt er altijd wel eentje die proper gewassen en gestreken is. (lachje) Een andere go-tolook is een jeansbroek met T-shirt en hoed, met enkellaarsjes of sandaaltjes. Typisch Parisienne.” En of ze klaar is om naar Parijs te verhuizen.

