Flirten als een pro doe je zo? Probeer de populaire ‘triangle method’: “Onfeilbaar”

Flirten, laat staan daten: er bestaat geen handleiding voor. Hoe weet je of de ander geïnteresseerd is en hoe geef je het signaal dat je gekust wil worden? Enter: de triangle method . Een populaire techniek op sociale media die dé truc zou zijn om een pro in flirten te worden. Experte in non-verbale communicatie Dana Ketels reageert en geeft zelf nog 10 tips.

Je kent dat wel, jullie hebben een leuke date gehad en staan nu wat awkward te lachen en te kijken naar elkaar, en over koetjes en kalfjes te praten. Allemaal in afwachting van dat ene geanticipeerde moment van de avond: de kus. Ben je dat gedoe beu? Dan is de zogenaamde triangle method of driehoeksmethode misschien wel iets voor jou.

De techniek is een hype op sociale media en leert je hoe je met je lichaamstaal interesse toont in iemand. Op TikTok haalden de video’s over het topic samen al meer dan 24 miljoen views. ‘Een onfeilbare flirttruc’, noemen de videomakers het. Al wat er nodig is? Een beetje intens oogcontact. Experte in non-verbale communicatie Dana Ketels verklaart.

Je hebt oogcontact en je hebt ‘oogcontact’

“We moeten het onderscheid maken tussen twee verschillende soorten oogcontact”, zegt Ketels. “Langs de ene kant heb je het sociaal oogcontact, hét principe achter de triangle method, oftewel de sociale driehoek. Hierbij wissel je af door eerst naar het ene en dan het andere oog te kijken. Daarna werp je kort een blik op de mond.” Op die manier bekom je dus een neerwaartse driehoek, waarbij de punt richting de mond wijst.

“Dat komt normaal heel natuurlijk over, want we kijken vaak zo naar iemands gezicht en ogen.” Zulk oogcontact zorgt voor verbinding, vertelt de experte, maar het nodigt ook uit om te praten en dat is uiteindelijk wat je wil: meer betrokkenheid. “Tijdens het flirten leg je de focus dus best volledig op de ogen. Denk aan het spreekwoord ‘in elkaars ogen verdrinken’. Daarmee bedoelen we dat het oogcontact langer en intenser wordt, maar wel enkel als er een klik is.”

Langs de andere kant heb je het zakelijk oogcontact, een opwaartste zakelijke driehoek, zegt Ketels. “Daarmee kan je subtiel aangeven dat je je date toch niet ziet zitten. Hierbij leg je de focus niet op de mond, maar op het voorhoofd. Dat zorgt ervoor dat je afstandelijker overkomt.”

Magisch trucje?

Oogcontact, check. Maar hoe zorg je er nu voor dat de andere persoon op het einde van de date doorheeft dat je hen wil kussen. “Kijk hem of haar diep in de ogen. Daar ga je op zoek naar het non-verbale signaal om richting de mond te mogen gaan”, vertelt Ketels.

“Mensen kijken graag naar waar ze zouden willen dat er iets gebeurt of waar hun interesse zit. Die kus gaat dus niet gebeuren vooraleer er intens oogcontact is geweest. Daarbij moet je met je lichaam ook toenadering zoeken en dichterbij komen. Trekt de ander zich niet weg, dan weet je dat die zich comfortabel voelt met jou in zijn intieme zone. Dat is een goed signaal.”

Quote Weinig oogcontact maken is raar en laat ook niet zo’n goede indruk na. Dana Ketels

“Deze methode is ook een soort houvast voor mensen die zenuwachtig zijn tijdens een date of daten niet meer gewoon zijn en daardoor oogcontact vermijden. Weinig oogcontact maken is raar en laat niet zo’n goede indruk na.”

Expert geeft 10 tips om met je lichaam te flirten als een pro 1. “Oogcontact, oogcontact en nog eens oogcontact. Volg de sociale driehoek, maar staar niet. Hou het contact zo’n 4 à 5 seconden aan. Focus je daarna op iets anders. Het mag dus niet te lang, maar ook niet te vluchtig zijn. Zorg ook dat het heel naturel gebeurt. Beweeg niet heel je hoofd mee.” 2. “Probeer het gedrag van de ander in zekere mate te spiegelen. Let op, wees wel subtiel. Aantrekking ontstaat namelijk door spiegelgedrag. We doen het enkel onbewust als er een soort connectie is. Merk je dat de ander zich comfortabel voelt, dan kan je proberen om zijn houding te spiegelen. Dat wekt comfort, veiligheid en vertrouwen op.” 3. “Een glimlach werkt aanstekelijk en ontwapenend. Let er wel op dat het niet overkomt alsof je de ander uitlacht.” 4. “Hanteer een positieve en open lichaamstaal. Zorg ervoor dat je je benen en je armen niet kruist.” 5. “Zorg voor zo min mogelijk barrières. Stop je gsm weg, zodat er niets tussen jullie in zit. Als jullie op date zijn in een café of restaurant, zet dan zelfs de glazen die voor jullie staan aan de zijkant.” 6. “Zorg voor een goede en actieve luisterhouding door je hoofd wat gekanteld te houden. Let er ook op dat niet enkel jij praat. Dan voelt de ander zich minder gehoord of gezien. Stel open vragen en probeer af en toe een keer instemmend te hummen.” 7. “Kleine aanrakingen werken. Tijdens een date zitten we onszelf onbewust te strelen. Misschien zit je vaak de voet of de steel van je glas te strelen met je vingers. Zie je dat de ander dat ook doet? Het is ook een signaal dat iemand gestreeld wil wórden.” 8. “Wees aandachtig voor de kleine gebaren, die laten je zien wat de ander wil. Als een vrouw meer nek toont, is dat een signaal dat ze je wel ziet zitten. Een extra knoopje van een hemd, cardigan of jas openzetten zorgt voor meer openheid. Dat wil zeggen dat de persoon zich comfortabel voelt, anders zou die dat niet doen.” 9. “Let op je houding. Ga niet ingezakt zitten, want mensen voelen zich altijd meer aangetrokken tot iemand die warmte en zelfvertrouwen uitstraalt. Dat doe je met een mooie, rechte en open houding. Maar ook niet stokstijf.” 10. “Richt je lichaam naar waar je aandacht ligt. Dat doet je date onbewust ook. Stel, hij of zij richt de voeten naar jou, dan is hun aandacht op jou gevestigd. Kijken de voeten richting de deur, helaas, dan ligt hun aandacht daar.”

