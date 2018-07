Fit op vakantie: sporten doe je langs en in het zwembad Margo Verhasselt

19 juli 2018

08u07 0 Nina Naast het zwembad liggen met een cocktail en een bruin kleurtje krijgen. Veel meer moet het op vakantie niet zijn. Je hebt waarschijnlijk helemaal geen zin om je nu in het zweet te werken in een verlaten hotelfitness en dat hoeft ook niet. Deze oefeningen doe je gewoon naast en in het zwembad.

Vanop je ligbed

1. Glute bridge

Een kleine oefening voor een groot resultaat. Je traint je billen, verbetert je houding en werkt ook eventuele pijn in je knieën of onderrug weg. Het mooiste van al: je moet niet eens rechtstaan.

Zo begin je eraan:

Stap 1. Leg je recht met je armen naast je zij.

Stap 2. Buig je knieën en zet je voeten op de grond, er moet een afstand zijn tussen je hielen en billen.

Stap 3. Breng nu je billen omhoog terwijl je voeten, armen, schouders en hoofd op de grond blijven.

Stap 4. Laat je heupen weer zakken en herhaal deze oefening 15 keer.

2. Crunches

Met deze basiscrunch, van waaruit de meest andere varianten vertrekken, train je de rechte buikspieren.

Stap 1. Trek je benen op en zet je voeten plat op de grond. Je kan ervoor kiezen om de benen te openen op heupwijdte of de voeten tegen elkaar te plaatsen.

Stap 2. Plaats je armen losjes achter je hoofd, maar zorg ervoor dat je vingers niet in elkaar haken Je kan er ook voor kiezen om de armen gekruist over de borst te plaatsen, om zeker geen spanning op de nek te zetten.

Stap 3. Hou je borst open en zorg ervoor dat je een vuist tussen kin en borstkas kan plaatsen. De kin mag niet naar de borst wijzen. Hou je blik daarom naar het plafond gericht.

Stap 4. Span de buikspieren aan en til voorzichtig de schouders van de grond. Blijf hierbij naar boven kijken zodat je geen spanning op de nek zet. “Trek” ook zeker niet aan je nek met de armen die je achter het hoofd houdt. Zorg ervoor dat de ellebogen niet naar boven beginnen wijzen, maar hou de armen open en zoveel mogelijk evenwijdig met de grond.

Stap 5. Adem uit als je op het hoogste punt bent. Zak zachtjes terug naar beneden en begin opnieuw.

3. Side leg raise

Je billen en benen trainen met je hand onder je hoofd als steun? Daar tekenen wij voor.

Stap 1. Leg je op je zij met je arm onder je hoofd als steun.

Stap 2. Til je bovenste been op, zo'n 30 cm boven het onderste.

Stap 3. (Om het moeilijker te maken.) Draai kleine rondjes met je bovenste voet, 15 naar voren, 15 naar achter.

Stap 4: Herhaal op andere zij.

In het zwembad

1. Intervaltraining

Erg simpel: zwem of trappel zo hard als je kunt voor 45 seconden in het water. Drijf daarna 30 seconden op je rug. Herhaal deze oefening een 10-tal keer. Je gaat een kleine HIIT-training doen in het zwembad, waar je een hele dag een fit gevoel aan overhoudt.

2. Knie-borstkas

Stap 1. Zwem naar het ondiepe deel.

Stap 2. Spreid je armen en trek afwisselend je knieën op tot tegen je lichaam.

Stap 3. Zorg dat je tenen gestrekt zijn en dat je knieën naar je borstkas komen en niet omgekeerd.

3. V-beweging

Stap 1. Zwem naar het ondiepe deel.

Stap 2. Neem een zithouding aan en gebruik ja armen om boven te blijven.

Stap 3. Steek je armen de lucht in, zonder je rug te plooien.

Stap 4. Zorg dat je lichaam een V-vorm aanneemt. Enkele seconden volhouden en benen laten zakken.