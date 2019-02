Zwangere vrouwen zullen beter gescreend worden op depressies: “Ze zijn er kwetsbaar voor” LH

13 februari 2019

06u29

Bron: Belga, Knack 0 Fit & Gezond Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen breidt de screening naar psychische problemen tijdens en na de zwangerschap uit bij Vlaamse vrouwen. “Elke vrouw in Vlaanderen zal tijdens de zwangerschap worden bevraagd naar haar gebruik van alcohol en middelen, en tijdens en na de zwangerschap gescreend op angst en depressieve klachten”, kondigt de minister aan.

In 2016 liet Vandeurzen de proefprojecten ‘Perinatale Geestelijke Gezondheidszorg’ starten bij het UZ Gent-Karus Gent en PZ Bethaniënhuis in Zoersel. Daaruit blijkt dat de verschillende disciplines, organisaties en netwerken weinig kennis hebben van elkaars aanbod en werking. De uitdaging ligt in het verder transparant maken van het zorgaanbod, klinkt het. Concreet zal elke vrouw in Vlaanderen tijdens de zwangerschap gevraagd worden naar het gebruik van alcohol en middelen. Tijdens en na de zwangerschap wordt ze gescreend op angst en depressieve klachten door professionelen zoals huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen en Kind en Gezin. Zo nodig wordt ze klinisch opgevolgd.

En dat is nodig, weet professor Gilbert Lemmens, diensthoofd psychiatrie van het UZ Gent. Hij leidt het project in goede banen. “Kinderen krijgen wordt altijd als een zegen gezien, maar zwangere vrouwen zijn niet immuun voor mentale problemen”, vertelt hij in Knack. “Vaak zijn ze er zelfs kwetsbaarder voor. Twintig procent van de vrouwen heeft tijdens of tot een jaar na de zwangerschap mentale problemen. Depressies en angststoornissen komen het vaakst voor. Maar er zijn nog ernstiger klachten mogelijk, zoals een postnatale psychose.”

Geen diagnose

Vaak worden mentale problemen bij zwangere vrouwen over het hoofd gezien. “De laatste jaren zijn de stigma’s rond mentale problemen verminderd, maar er blijft een flink taboe bestaan. Daarom durven mensen vaak niet te praten over hun problemen. Bovendien maken hulpverleners er vaak te weinig tijd voor en zijn ze niet altijd goed opgeleid om mentale problemen op te merken.”

“In 75 procent van de gevallen wordt er geen diagnose gesteld. Uiteindelijk wordt slechts een op de tien vrouwen behandeld. Nochtans gaat het niet alleen om de moeder. Kinderen wier moeder depressief of angstig is tijdens de zwangerschap hebben vaker emotionele of gedragsproblemen. Zelfs op volwassen leeftijd hebben ze meer kans op een depressie. Dat moeten we preventief aanpakken.”

Depressie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nam onlangs perinatale mentale gezondheid op in de millenniumdoelstellingen en het 'Global Mental Action Plan'. Wereldwijd zou 10 procent van de zwangere vrouwen en 13 procent van de vrouwen na de bevalling een mentale stoornis doormaken, meestal een depressie. De WHO benadrukt hierbij het belang van preventie, detectie en behandeling van mentale problemen bij zwangere en pas bevallen vrouwen.

Het bestaande behandelaanbod wordt ook nog uitgebreid met een online zelfhulptool voor vrouwen met depressieve en angstklachten in de perinatale periode. Dat wordt geïntegreerd in de website www.depressiehulp.be.