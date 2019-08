Zwangere vrouwen die tijdens hun eerste trimester verhuizen hebben 42% meer kans op een premature baby

02 augustus 2019

Snel, snel nog verhuizen naar een nieuwe, grotere stek terwijl er een baby onderweg is? Daar denk je beter twee keer over na. Uit een nieuwe studie blijkt namelijk dat dat een grote impact kan hebben op je ongeboren baby.

Voor de studie die verscheen in het tijdschrift ‘British Medical Journal’ selecteerden de onderzoekers willekeurig 28.011 vrouwen die tijdens hun eerste trimester verhuisden. Die gegevens werden vergeleken met die van 112.451 vrouwen die in datzelfde jaren bevielen, maar niet verhuisden. Wat bleek? De mama’s in spe die van woning veranderden hadden 42% meer kans hadden op een premature baby. Bovendien liepen ze 37% meer risico dat hun kindje geboren werd met een laag gewicht. Die resultaten bleven ook hetzelfde nadat andere risicofactoren als leeftijd, opleiding, inkomen en roken werden uitgesloten.

De onderzoekers wijten hun bevindingen vooral aan de stress die gepaard gaat met verhuizen. Ook gynaecoloog Ann Mortier wijst op de gevaren van stress tijdens de zwangerschap. “Langdurige stress vermindert de bloedstroom naar de foetus, waardoor de kans op een lager geboortegewicht en vroeggeboorte verdrievoudigt. Daarnaast maakt je lichaam cortisol aan als je gestrest bent. Via de placenta komt dat stresshormoon ook bij de foetus terecht, waardoor zijn stresssysteem in de war kan raken en hij gevoeliger reageert op stress dan andere baby’s.”

Daarnaast kan langdurige stress tijdens de zwangerschap volgens Mortier ook leiden tot gedragsproblemen bij het kind rond de kleuterleeftijd. “Kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap langdurig last had van stress, hebben een hoger risico op angststoornissen, ADHD of andere psychische stoornissen die het gedrag beïnvloeden.”

Als aanstaande mama is het dus belangrijk om langdurige stress te vermijden en dat doe je vooral door je goed voor te bereiden. “Laat je begeleiden door een gynaecoloog en een vroedvrouw en volg een zwangerschapscursus, zodat je weet wat je te wachten staat. Neem daarnaast voldoende tijd voor jezelf. Werk je niet te pletter en las elke dag minstens een halfuurtje ontspanning in. Sta er tot slot ook voor open om te praten over je angsten, zodat je op tijd begeleid kan worden”, besluit de gynaecologe.