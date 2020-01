Zwanger en héél af en toe een glaasje alcohol drinken? Zelfs dat is slecht voor je baby LDC

30 januari 2020

13u50

Bron: The Telegraph 0 Fit & Gezond Geregeld alcohol drinken tijdens de zwangerschap is niet oké - laat staan ladderzat zijn. Dat staat buiten kijf. Maar af en toe een glaasje, op restaurant of op oudejaarsavond? Daarover zijn de meningen wel verdeeld. Een nieuwe studie schept alleszins meer duidelijkheid en stelt vast dat élke druppel een impact heeft op je ongeboren baby.

Een zwangere vrouw die aan de toog hangt op café zal op weinig sympathie kunnen rekenen. Eerder onbegrip en weerzin. Maar aankondigen dat er een kindje op komst is? Alé vooruit, daarop mag geklinkt worden met één glas cava. En op restaurant is het ook sociaal aanvaard om heel af en toe een wijntje te bestellen. Eind 2018 lanceerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) nog een campagne om nultolerantie te bepleiten. Uit cijfers bleek immers dat 1 op de 3 moeders in spe weleens een glas wijn of bier drinkt. 1 op de 10 doet dat zelfs wekelijks.

Nu blijkt uit een nieuwe studie dat het motto ‘eentje is geentje’ volledig onterecht is. Zelfs dat ene uitzonderlijke glaasje doet kwaad. Occasioneel drinken tijdens de zwangerschap leidt tot een slechtere ontwikkeling van het brein bij het kindje én een lager geboortegewicht.

In het verleden bestond hier nog twijfel over omdat er ook een heleboel andere factoren zijn die een invloed kunnen hebben op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Denk maar aan de genetische achtergrond of de opleidingsachtergrond van de ouders. Hierdoor was het onduidelijk of een sporadisch glaasje ook schadelijk was en of er geen ‘veilige’ ondergrens bestaat.

Om daar een beter zicht op te krijgen, analyseerden wetenschappers van de Universiteit van Bristol 23 oudere studies met verschillende onderzoeksmethodes. “We konden geen veilige ondergrens vaststellen”, reageert Luisa Zuccolo. “Maar we vonden wel dat de consumptie van alcohol de cognitieve vaardigheden van een kind altijd beïnvloedt, zelfs als het ouder wordt.” Ook het Vlaams Instituut Gezond Leven raadt trouwens aan om helemaal geen alcohol te drinken als je zwanger bent of wilt worden. Wie borstvoeding geeft, laat alcohol eveneens beter links liggen.