Zowel moeder als kind overleven kanker tijdens zwangerschap vaker

06 februari 2018

In Europa krijgen op jaarbasis gemiddeld 2.500 tot 5.000 vrouwen af te rekenen met kanker tijdens hun zwangerschap, en dat leidde in het verleden tot hartverscheurende keuzen. Kies je voor je eigen leven of dat van je ongeboren kind? Gelukkig is er steeds vaker wel een toekomst, voor zowel moeder als kind.

Een paar jaar geleden opperden oncologen al voorzichtig dat het toedienen van chemotherapie tijdens de zwangerschap, door de bescherming van de moederkoek, geen nadelige effecten heeft voor de foetus. Recent internationaal onderzoek dat is gepubliceerd in The Lancet Oncology bevestigt dat nu. Hoewel meer vrouwen nog tijdens de zwangerschap behandeld worden, neemt het aantal levend geboren kinderen toe en daalt het aantal vroeggeboorten.

De kinderen hebben bovendien ook niet vaker afwijkingen en ze ontwikkelen zich hetzelfde als andere kinderen. De moeders overleven net zo vaak als andere kankerpatiënten die niet zwanger zijn. Arts-onderzoekster Jorin de Haan van het VU medisch centrum (VUmc) analyseerde voor de nieuwste studie gegevens over 1.1170 zwangere vrouwen die tussen 1996 en 2016 de diagnose van kanker kregen.

Laag geboortegewicht

Wel hebben kinderen van kankerpatiënten vaker een te laag geboortegewicht en hebben ze een grotere kans om op de neonatale intensive care te belanden. Dat is het geval bij 40 procent van de pasgeborenen. Volgens onderzoekers zou dat kunnen komen doordat bepaalde chemokuren het DNA van de cellen beschadigen, wat de ontwikkeling van de placenta kan beïnvloeden.

Al kan ook stress bij de moeder daar voor iets tussen zitten. Onderzoek heeft trouwens aangetoond dat een laag geboortegewicht geen nadelige gevolgen op latere leeftijd heeft. Conclusie: kankerpatiënten krijgen ook volgens deze studie, niet vaker dan gemiddeld een kind met een afwijking. En zowel moeder als kind overleven het een stuk vaker.